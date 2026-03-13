Ruang solat kariah bagi solat Aidilfitri 2026
Solat akan bermula pada 8.30 pagi.
Kawasan Barat:
Blok 660A Choa Chu Kang Crescent
Blok 813 Choa Chu Kang Avenue 7
Blok 669 Choa Chu Kang Crescent
Blok 563 Choa Chu Kang Street 52
Blok 449 Choa Chu Kang Avenue 4
Blok 207A Boon Lay Place
Blok 189A Boon Lay Drive
Blok 448 Bukit Batok West
Blok 377 Clementi Avenue 5
Blok 706 Clementi West Street 2
Blok 412 Commonwealth Avenue West
Blok 238 Tengah Garden Walk
Blok 117A Ho Ching Road
Blok 507 West Coast Drive
Blok 432 Jurong West Street 42
Blok 842 Jurong West Street 81
Blok 9 Teck Why Lane
Blok 166 Pavilion, Teck Whye Crescent
Blok 404 Pandan Garden
Kawasan Utara:
Blok 786E Woodlands Drive 60
Blok 732A Woodlands Circle
Blok 895E Woodlands Drive 50
Blok 524A Woodlands Drive 14
Blok 172 Woodlands Street 13
Blok 3 Woodlands Drive 63
Blok 327 Yishun Ring Road
Blok 606 Yishun Street 61
Kawasan Timur:
Blok 120 Pasir Ris Central
Blok 27A Balam Road
Blok 112 Bedok North Road
Blok 775 Bedok Reservoir View
Blok 702 Bedok Reservoir Road
Blok 757B Pasir Ris Street 71
Blok 101 Pasir Ris Street 12
Blok 498N Tampines Street 45
Blok 847 Tampines Street 83
Blok 827A Tampines Street 81
Blok 286 Tampines Street 22
Blok 611 Tampines North Drive 1
Blok 352 Tampines Street 33
Blok 937 Tampines Avenue 5
Blok 450 Tampines Street 42
Blok 807 Tampines Avenue 4
Blok 15A Marine Terrace
Blok 62 Marine Drive
Blok 42 Circuit Road
Blok 116 Simei Street 1
Blok 405B Northshore Drive
Maklumat terkini tentang ruang kariah bagi Solat Hari Raya Aidilfitri boleh diperolehi melalui pautan: go.gov.sg/rayaprayersupp