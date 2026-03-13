SPH Logo mobile
Ruang solat kariah bagi solat Aidilfitri 2026

Singapura

Mar 13, 2026 | 7:08 PM

Ruang solat kariah bagi solat Aidilfitri 2026

Solat Aidilfitri 2026 bakal diadakan di ruang solat kariah di serata Singapura.
Solat Aidilfitri 2026 bakal diadakan di ruang solat kariah di serata Singapura. - Foto BH oleh KHALID BABA

Solat akan bermula pada 8.30 pagi.

Kawasan Barat:

Blok 660A Choa Chu Kang Crescent

Blok 813 Choa Chu Kang Avenue 7

Blok 669 Choa Chu Kang Crescent

Blok 563 Choa Chu Kang Street 52

Blok 449 Choa Chu Kang Avenue 4

Blok 207A Boon Lay Place

Blok 189A Boon Lay Drive

Blok 448 Bukit Batok West

Blok 377 Clementi Avenue 5

Blok 706 Clementi West Street 2

Blok 412 Commonwealth Avenue West

Blok 238 Tengah Garden Walk

Blok 117A Ho Ching Road

Blok 507 West Coast Drive

Blok 432 Jurong West Street 42

Blok 842 Jurong West Street 81

Blok 9 Teck Why Lane

Blok 166 Pavilion, Teck Whye Crescent

Blok 404 Pandan Garden

Kawasan Utara:

Blok 786E Woodlands Drive 60

Blok 732A Woodlands Circle

Blok 895E Woodlands Drive 50

Blok 524A Woodlands Drive 14

Blok 172 Woodlands Street 13

Blok 3 Woodlands Drive 63

Blok 327 Yishun Ring Road

Blok 606 Yishun Street 61

Kawasan Timur:

Blok 120 Pasir Ris Central

Blok 27A Balam Road

Blok 112 Bedok North Road

Blok 775 Bedok Reservoir View

Blok 702 Bedok Reservoir Road

Blok 757B Pasir Ris Street 71

Blok 101 Pasir Ris Street 12

Blok 498N Tampines Street 45

Blok 847 Tampines Street 83

Blok 827A Tampines Street 81

Blok 286 Tampines Street 22

Blok 611 Tampines North Drive 1

Blok 352 Tampines Street 33

Blok 937 Tampines Avenue 5

Blok 450 Tampines Street 42

Blok 807 Tampines Avenue 4

Blok 15A Marine Terrace

Blok 62 Marine Drive

Blok 42 Circuit Road

Blok 116 Simei Street 1

Blok 405B Northshore Drive

Maklumat terkini tentang ruang kariah bagi Solat Hari Raya Aidilfitri boleh diperolehi melalui pautan: go.gov.sg/rayaprayersupp

