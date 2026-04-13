Boling padang, melukis, kraftangan dan permainan mencari harta karun adalah antara aktiviti yang boleh disaksikan orang ramai di rumah terbuka Istana pada 19 April.

Sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Pekerja yang akan datang, pengunjung boleh mengunjungi Istana dari 8.30 pagi hingga 6 petang pada hari tersebut, kata Pejabat Presiden dalam satu kenyataan pada 13 April.