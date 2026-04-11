Perjumpaan Hari Raya eratkan ikatan
Apr 11, 2026 | 2:00 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (tiga dari kanan, barisan belakang), bersama Anggota Parlimen Melayu/Islam yang hadir di majlis Perjumpaan Hari Raya Menteri pada 10 April. Bersama beliau ialah (barisan depan, dari kiri) Cik Mariam Jaafar (GRC Sembawang); Cik Hazlina Abdul Halim (GRC East Coast); Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Cik Rahayu Mahzam; Cik Nadia Samdin (GRC Ang Mo Kio); serta (barisan belakang, dari kiri) Encik Sharael Taha (GRC Pasir Ris-Changi); Encik Saktiandi Supaat (GRC Bishan-Toa Payoh); Menteri Negara Kanan (Kemampanan dan Sekitaran merangkap Pertahanan), Encik Zaqy Mohamad; Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi; dan Dr Hamid Razak (GRC West Coast-Jurong West). - Foto BH oleh KHALID BABA
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, telah mengadakan majlis Perjumpaan Hari Raya Menteri 2026 yang berlangsung di Hotel Parkroyal Collection Marina Bay pada 10 April.
Ini merupakan kali pertama Dr Faishal menjadi tuan rumah bagi majlis tahunan itu sejak beliau dilantik Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam.
