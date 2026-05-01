Lebih banyak penerbangan antara Singapura dengan Jeddah di Arab Saudi telah dibatalkan oleh Scoot akibat konflik yang berterusan di Timur Tengah.

Dalam perkembangan terkini pada 28 April, syarikat penerbangan kos rendah Singapore Airlines (SIA) itu berkata penerbangan TR796 (Singapura ke Jeddah) dan TR797 (Jeddah ke Singapura) akan dibatalkan sehingga 31 Mei, “disebabkan situasi geopolitik di Timur Tengah.”