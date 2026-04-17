Topic followed successfullyGo to BHku
Sebanyak 4,000 naskhah BH kompak diedar percuma di 40 masjid pada 17 April
Pengedaran ini juga akan diadakan semasa solat Jumaat pada 15 Mei dan juga semasa solat Hari Raya Haji pada 27 Mei
Apr 17, 2026 | 3:19 PM
Encik Akmal Dani Suhaimi, seorang Pakar Teknologi Maklumat (IT) berusia 32 tahun, teruja menerima naskhah Berita Harian (BH) kompak yang baru secara percuma di Masjid Khalid.
Masjid Khalid adalah antara 40 masjid di seluruh Singapura yang mengedarkan naskhah BH kompak yang dilancarkan pada 24 Mac lalu, bermula pada solat Jumaat 17 April.
Laporan berkaitan
Dapatkan akhbar BH percuma di 40 masjid pada 17 April Apr 16, 2026 | 5:30 AM
Peralihan kepada lembaran kompak cerminan komitmen BH terhadap cita rasa pembacaMar 24, 2026 | 8:50 PM