Sejarawan yang pernah aktif dengan Majlis Pusat, Dr Sharom Ahmat, telah meninggal dunia pada 23 April pada usia 86 tahun.

Dilahirkan pada September 1939, Allahyarham dikenali atas sumbangannya sebagai seorang ahli sejarah dan kerjayanya yang panjang dalam pendidikan tinggi, termasuk memegang beberapa jawatan kepimpinan penting di Universiti Singapura dan Universiti Sains Malaysia (USM).