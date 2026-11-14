Usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza kekal menjadi cabaran bagi pertubuhan bantuan, dengan sekatan terhadap kemasukan dan pergerakan bekalan serta keadaan yang sering berubah-ubah di sempadan menjejas penghantaran bantuan.

Pada masa yang sama, cabaran yang berubah-ubah di lapangan - apabila banjir berlaku misalnya - menambah kepada cabaran yang dialami pasukan pertubuhan bantuan di sana.

Keadaan tersebut merumitkan usaha memastikan bantuan sampai kepada golongan yang paling memerlukannya, kata empat jurucakap pertubuhan kemanusiaan setempat yang kini bergerak di bawah rangkaian SG bagi Kemanusiaan.

SG bagi Kemanusiaan ialah rangkaian kemanusiaan yang dibentuk pertubuhan tidak mengambil untung mapan dan pemerintah untuk memperkukuh usaha Singapura menyalurkan bantuan ke Gaza.

Sebagai permulaan, empat pertubuhan terlibat dalam rangkaian tersebut, iaitu Humanity Matters (HM), Mercy Relief (MR), Rahmatan Lil Alamain Foundation (RLAF) dan Persatuan Palang Merah (SRC) Singapura yang akan mengumpulkan wang dan menyediakan bekalan bantuan.

Ketua Eksekutif Mercy Relief, Encik Leon Yip, berkata akses bantuan kemanusiaan kekal sebagai salah satu kekangan terbesar yang dihadapi oleh pertubuhan bantuan yang berusaha membantu rakyat Palestin di Gaza. Selain itu, bencana alam juga menghambat kerja-kerja kemanusiaan, kata beliau.

“Sekatan terhadap kemasukan dan pergerakan bekalan menyebabkan bantuan yang disalurkan tidak dapat diberikan secara konsisten pada setiap masa.

“Cabaran... bukan sahaja melibatkan keperluan yang timbul akibat konflik yang sedang berlaku, bahkan Gaza juga tidak terkecuali daripada bencana lain, seperti banjir yang sedang melanda ketika ini. Jadi, keperluan tersebut muncul dan berubah dengan pantas, malah menjadi semakin berganda,” kata Encik Yip.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Pemain tengah Singa, Song Ui-young (dua dari kiri) menjaringkan gol penyamaan Singapura untuk menjadikan kedudukan 1-1, sebelum Paraguay mendahului perlawanan sekali lagi beberapa minit kemudian. Walaupun pasukan Singa tewas 4-1, mereka mempamerkan semangat juang yang senang disaksikan para peminat Singa.

Singa pamer semangat juang tinggi meski tewas 4-1 kepada Paraguay

Nov 13, 2026 | 9:56 PM
Encik Zulhilmy Azrin (bertopi) mendaftarkan anaknya – (dari kiri) Maryam, Hafsa dan Idris – dalam kelas silat untuk membantu mereka fokus dan berdisiplin.

Belajar melebihi bilik darjah bina sahsiah, yakin diri 

Nov 14, 2026 | 5:30 AM
Sambil menanam benih hasrat untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan lebih besar, Cik Hafizah Abu (tengah), 44 tahun, berharap empat anaknya, termasuk dua anak perempuan, Siti Afiyah Muhammad, lima tahun (kiri); dan Siti Aisyah Muhammad, tujuh tahun (kanan), tidak perlu melalui kesukaran yang pernah dilaluinya dan mendorong mereka agar rajin belajar dan mencapai kejayaan.

Ibu tunggal terpaksa ikat perut, catu susu anak 5 tahun

Nov 13, 2026 | 5:00 PM
wanita subahat dalam kes penderaan Megan Khung, kanak-kanak perempuan berusia empat tahun, yang dilakukan bersama ibu mangsa dan teman lelaki ibunya itu, dijatuhi hukuman penjara

Wanita dijel 13 tahun kerana subahat penderaan Megan Khung, bantu lupuskan mayat

Nov 13, 2026 | 3:55 PM
Bekas Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Tun Razak (tengah, baju biru), pada hari beliau mendapat kebenaran Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 10 November lalu, untuk menjalani baki hukuman penjara enam tahun bagi kes penyelewengan dana RM42 juta SRC International Sdn Bhd, secara tahanan rumah di kediamannya di Taman Duta, Kuala Lumpur.

Badan Peguam cabar hukuman tahanan rumah Najib, AGC bantah kerana persoal kuasa Agong

Nov 12, 2026 | 7:04 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad (tengah), bersama wakil anggota SG bagi Kemanusiaan di sempadan Rafah, Mesir, pada 11 November.

Zaqy, SG bagi Kemanusiaan lawat lintasan Rafah, teliti usaha bantuan ke Gaza

Nov 12, 2026 | 6:44 PM
Fazley Yaakob, Datuk Seri Vida, hubungan selebriti

Anak Fazley Yaakob, Vida restu hubungan, teruja bakal jadi keluarga

Nov 12, 2026 | 3:10 PM
kem bola sepak BH-Singa Legends, BH70, kanak-kanak daripada keluarga kurang berkemampuan 

Belajar dari legenda bola sepak negara di kem BH-Singa Legends

Oct 29, 2026 | 11:00 AM
Gabriel Foong Shi Cheng, 32 tahun, dituduh membunuh Encik Tham Nam Poh, 73 tahun, di kolong Blok 57, Telok Blangah Heights.

Insiden Telok Blangah: Lelaki didakwa bunuh warga emas 73 tahun

Oct 7, 2026 | 3:51 PM
kedai roti, bisnes roti, pemilik kedai roti, Faris Khan Surattee, brad

‘BRAD-er’ roti: Bangkit semula selepas dibuang kerja

Jun 19, 2026 | 12:01 PM

“Jenis dan bentuk bantuan yang diperlukan juga mungkin berubah.... justeru, kami perlu memahami keadaan yang dihadapi rakan-rakan kami di sana dan menyesuaikan usaha bantuan kami sewajarnya,” jelas Encik Yip.

Penasihat Khas (Kemanusiaan) Humanity Matters (HM), Encik Hassan Ahmad, berkata pergerakan bekalan bantuan ke Gaza masih tertakluk kepada keadaan yang berubah-ubah di lintasan sempadan.

“Meskipun begitu, bekalan bantuan masih dapat dihantar masuk setiap hari menerusi lintasan Kerem Shalom ketika ini. Lintasan Rafah pula beroperasi secara berselang-seli bagi membolehkan pesakit dan mereka yang cedera dipindahkan keluar dari Gaza,” katanya.

Memberi contoh, Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) RLAF, Encik Adnan Abdul Hamid berkata hanya kira-kira 50 lori sehari dibenar memasuki Gaza dari Rafah pada masa ini, berbanding sekitar antara 300-400 lori sebelumnya.

Menambah, Encik Adnan berkata surat persefahaman yang ditandangani RLAF dengan ERC antaranya memperluas jangkauan bantuan kepada keluarga Palestin di Mesir, seperti yang berada di Rafah dan Sinai Utara.

Encik Yip, Encik Hassan dan Encik Adnan berkongsi pengalaman masing-masing itu semasa bercakap dengan media setempat dari Rafah, Mesir melalui panggilan video pada 13 November.

Mereka, serta wakil SRC, berada di sana bersama Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad, antaranya dalam persiapan untuk menyalurkan bantuan kepada Gaza menerusi SG bagi Kemanusiaan.

Sementara itu, SRC memperuntuk dana tambahan $200,000 untuk Gaza menjelang musim sejuk tidak lama lagi.

Pengarah Kanan Pejabat Setiausaha Agung SRC, Encik Sahari Ani berkata bantuan tersebut membolehkan rakan pelaksana di lapangan seperti Persatuan Bulan Sabit Mesir (ERC), memperluas usaha sedia ada.

Dalam pada itu, Encik Hassan berkata kehadiran pertubuhan bantuan dari Singapura telah diterima dengan cara yang menggalakkan oleh ERC dan pihak berkuasa di sana.

Namun, perbincangan lanjut diperlukan supaya usaha bantuan daripada Singapura dapat terus diperluas, katanya.

HM, antara lain, selesai mengagihkan selimut musim sejuk kepada warga Palestin yang dipindahkan ke Hospital Palestin di Kaherah, Mesir. Ia juga merancang mengagihkan khemah dan kanvas kepada penduduk Gaza yang terjejas akibat hujan lebat dan banjir.

Sementara itu, Mercy Relief, antara lain, akan menyalurkan makanan panas, pek makanan serta bantuan sokongan mata pencarian kepada 7,800 warga Palestin di Gaza dari November 2026 hingga Februari 2027.

Ini termasuk 850 kanak-kanak dan guru di empat ruang pembelajaran.

Encik Zaqy berkata kerjasama pertubuhan bukan pemerintah dari Singapura dengan ERC - yang berupaya membawa masuk bantuan ke Gaza - membolehkan bantuan disalurkan dengan lebih berkesan.

Antaranya, mereka boleh memberi panduan mengenai barangan yang boleh dibawa masuk, cara barangan tersebut perlu dibungkus serta protokol yang perlu dipatuhi bagi memastikan barangan keperluan asas yagn disumbangkan rakyat Singapura dapat disalurkan ke Gaza, kata Encik Zaqy lagi.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
RLAF ikat kerjasama dengan Persatuan Bulan Sabit Mesir salur bantuan kemanusiaan ke GazaNov 14, 2026 | 3:00 PM
S’pura mohon tambah kuota haji 2028Nov 14, 2026 | 3:00 PM
bantuan kemanusiaangazaNGOsekatan pergerakanmesir