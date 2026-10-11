Politeknik Singapura bekerjasama dengan syarikat Trans-Island Bus Services (TIBS) dalam kajian penyelidikan bas elektrik mesra alam pada 1997. Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Singapura, Dr Tan Seng Wee, telah menjemput Perdana Menteri ketika itu, Encik Goh Chok Tong, untuk menaiki bas mesra alam tersebut sempena Perasmian Rasmi Minggu Bersih dan Hijau pada 1999. - Foto Fail