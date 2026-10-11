Politeknik Singapura (SP) telah melakar pelbagai pencapaian dalam tempoh lebih tujuh dekad sejak ia ditubuhkan. Ini merangkumi usaha melahirkan pegawai laut berkaliber, menerajui perkembangan teknologi, memupuk teknologi hijau dan kemampanan alam sekitar, hinggalah menggiatkan pembelajaran sepanjang hayat.

Berikut adalah antara beberapa pencapaian Politeknik Singapura (SP) sejak permulaannya sehingga ke hari ini:

1954: SP ditubuh sebagai politeknik pertama di Singapura, Asia Tenggara

  1. SP secara rasmi menjadi politeknik pertama di Singapura dan juga yang terawal di Asia Tenggara.
  2. Penubuhannya digalas dengan tanggungjawab untuk menyediakan pengajian, latihan dan penyelidikan dalam bidang teknologi, sains, perdagangan serta seni.

1957: SP perkenal kursus latihan maritim

  1. SP mengambil alih pengendalian kelas navigasi daripada Insititut Pelayar di Connell House, Anson Road.
  2. Matlamat utamanya adalah untuk menerap keupayaan dan kemahiran asas dalam pegawai laut untuk berkhidmat sebagai kapten dalam industri maritim.
  3. Seiring dengan peredaran masa, skop latihan tersebut telah diperluas untuk merangkumi bidang kejuruteraan dan perniagaan maritim.

1958: Kohort pertama SP dibentuk seramai 2,800

  1. 2,800 pelajar dalam bidang kejuruteraan, pembinaan dan reka bentuk, sains dan teknologi, pendidikan umum serta perniagaan.
Pelajar Politeknik Singapura di dalam bilik darjah.
Pelajar Politeknik Singapura di dalam bilik darjah. - Foto SP

1959: Pembukaan rasmi Kampus Prince Edward Road

Kampus Politeknik Singapura (SP) yang pertama terletak di Prince Edward Road.
Kampus Politeknik Singapura (SP) yang pertama terletak di Prince Edward Road. - Foto SP
Kampus Politeknik Singapura di Prince Edward Road dibuka secara rasmi oleh Prince Philip, Duke of Edinburgh, diiringi oleh Sir William Goode, Gabenor Singapura, pada 24 Februari 1959.
Kampus Politeknik Singapura di Prince Edward Road dibuka secara rasmi oleh Prince Philip, Duke of Edinburgh, diiringi oleh Sir William Goode, Gabenor Singapura, pada 24 Februari 1959. - Foto SP

1961: 192 lulusan SP dalam majlis kelulusan pertama yang diadakan di Victoria Theatre

Majlis Kelulusan Politeknik Singapura yang pertama diadakan di Victoria Theatre.
Majlis Kelulusan Politeknik Singapura yang pertama diadakan di Victoria Theatre. - Foto ST

1970-an: Perluasan SP ke tiga kampus, iaitu Prince Edward Road, Ayer Rajah Road dan kampus sementara Princess Mary di Dover Road susulan permintaan teknisyen yang meningkat.

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Pandangan dari udara kampus baharu Politeknik Singapura di Dover Road pada 1979.
Pandangan dari udara kampus baharu Politeknik Singapura di Dover Road pada 1979. - Foto ST

1978: Pembinaan Kampus Dover Road siap; program Pendidikan & Latihan Berterusan (CET) untuk alumni turut dilancar.

Pembukaan rasmi kampus baharu Politeknik Singapura di Dover Road oleh Perdana Menteri ketika itu, mendiang Encik Lee Kuan Yew, pada 1979.
Pembukaan rasmi kampus baharu Politeknik Singapura di Dover Road oleh Perdana Menteri ketika itu, mendiang Encik Lee Kuan Yew, pada 1979. - Foto ST

1988: Pelajar sepenuh masa matang mula diterima oleh SP

1990-an: Beberapa pencapaian teknologi

  1. Kerjasama dengan Perkhidmatan Bas Trans Island untuk menukar suai bas daripada minyak diesel kepada kuasa elektrik
  2. Jawatankuasa Hijau untuk menggalak kesedaran dan usaha mengenai persekitaran dan kemampanan
  3. Kereta Tenaga Solar yang berlumba sepanjang jarak lebih 3,000km di World Solar Challenge di Australia (1999)
Politeknik Singapura bekerjasama dengan syarikat Trans-Island Bus Services (TIBS) dalam kajian penyelidikan bas elektrik mesra alam pada 1997. Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Singapura, Dr Tan Seng Wee, telah menjemput Perdana Menteri ketika itu, Encik Goh Chok Tong, untuk menaiki bas mesra alam tersebut sempena Perasmian Rasmi Minggu Bersih dan Hijau pada 1999.
Politeknik Singapura bekerjasama dengan syarikat Trans-Island Bus Services (TIBS) dalam kajian penyelidikan bas elektrik mesra alam pada 1997. Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Singapura, Dr Tan Seng Wee, telah menjemput Perdana Menteri ketika itu, Encik Goh Chok Tong, untuk menaiki bas mesra alam tersebut sempena Perasmian Rasmi Minggu Bersih dan Hijau pada 1999. - Foto Fail

2000: SP tubuh Akademi Maritim Singapura. Jadi institut tempatan pertama mulakan pembelajaran dalam talian

  1. Akademi tersebut dilengkapi teknologi canggih mengikut peredaran zaman bagi meningkatkan mutu pembelajaran para pelajar.
Pelajar Diploma Pengajian Nautika dari Akademi Maritim Singapura di Politeknik Singapura menjalani latihan simulator operasi kapal di Pusat Simulasi Bersepadu Kelompok Pelabuhan Hab Singapura, Penguasa Kelautan dan Pelabuhan Singapura (MPA) pada Julai 2026.
Pelajar Diploma Pengajian Nautika dari Akademi Maritim Singapura di Politeknik Singapura menjalani latihan simulator operasi kapal di Pusat Simulasi Bersepadu Kelompok Pelabuhan Hab Singapura, Penguasa Kelautan dan Pelabuhan Singapura (MPA) pada Julai 2026. - Foto ST

2000-2010

  1. Stesen MRT Dover sebelah kampus SP dibuka
  2. SP lancar Pusat Sumber dan Inovasi Makanan (FIRC)
  3. SP melengkapi kampus dengan lebih ciri-ciri hijau
  4. SP jadi politeknik pertama memenangi Anugerah Alam Sekitar Presiden atas sumbangan hijau dan usaha mendampingi masyarakat dalam aspek kemampanan.

2015: SP sokong inisiatif nasional SkillsFuture dengan memperluaskan program pengajian sambil bekerja serta laluan pembiayaan bagi pembelajaran sepanjang hayat

2018: SP hasilkan lulusan ke-200,000, diiktiraf sebagai 15 institut utama di dunia bagi bidang kejuruteraan oleh Institut Teknologi Massachusetts (MIT)

2020 - SP lancar rangka pendidikan baharu

2023 - Kemampanan jadi teras model pendidikan SP

2024: SP lahir lebih 230,000 alumni

2026: SP kini tawar lebih 400 program CET serta 170 kursus diploma berbanding sekitar 30 kursus diploma pada 1958

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