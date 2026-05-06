Topic followed successfullyGo to BHku
Semakan gaji politik: Pemerintah tangguh cadangan hingga kesan konflik Timur Tengah lebih jelas
Semakan gaji politik: Pemerintah tangguh cadangan hingga kesan konflik Timur Tengah lebih jelas
Chun Sing: Konflik di Timur Tengah berlarutan dan sebabkan ketidaktentuan ekonomi yang besar
May 6, 2026 | 7:17 PM
Semakan gaji politik: Pemerintah tangguh cadangan hingga kesan konflik Timur Tengah lebih jelas
Menteri Penyelaras bagi Perkhidmatan Awam, Encik Chan Chun Sing, berkata pemerintah akan menangguhkan pertimbangan cadangan semakan gaji politik sehingga kesan konflik Timur Tengah terhadap Singapura menjadi lebih jelas. - Foto SPH
Jawatankuasa yang menyemak gaji pemegang jawatan politik telah selesai dengan tugasnya dan menyerahkan cadangan kepada pemerintah pada April lalu, dedah Menteri Penyelaras bagi Perkhidmatan Awam, Encik Chan Chun Sing.
Namun, pemerintah akan menangguhkan pertimbangan cadangan jawatankuasa tersebut sehingga kesan konflik di Timur Tengah ke atas Singapura menjadi lebih jelas, katanya dalam jawapan bertulis di Parlimen kepada Encik Alex Yam (GRC Marsiling-Yew Tee) pada 6 Mei.
Laporan berkaitan
Chun Sing: Gaji menteri dibeku sejak 2012, pendapatan rakyat melonjak 80% Feb 4, 2026 | 7:56 PM
Jawatankuasa dibentuk untuk semak gaji pemegang jawatan politikJan 12, 2026 | 8:50 PM