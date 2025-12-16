Singapura mempunyai undang-undang tegas terhadap ucapan kebencian serta perbuatan yang menghasut kebencian atau keganasan, kata Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara merangkap Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam. - Foto fail

Meskipun motif sebenar serangan di Australia itu masih belum jelas, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara merangkap Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam, berkata ucapan kebencian sering menjadi pemangkin dalam insiden keganasan lain.

Ini kerana ia mewujudkan suasana yang rentan kepada keganasan.

Singapura, tegas beliau, mempunyai undang-undang ketat terhadap ucapan kebencian serta perbuatan yang menghasut kebencian atau keganasan. Insiden sejarah berkaitan dengan kaum dan agama jelas menunjukkan kesan buruk dan nyata perkara sebegini.

“Oleh itu, Singapura mengambil pendirian bahawa kami tidak akan membenarkan ucapan kebencian (serta perbuatan lain) yang disasarkan terhadap sebarang kumpulan.

“Bukan terhadap umat Islam, bukan terhadap orang Yahudi, bukan terhadap penganut Kristian, bukan terhadap penganut Hindu, dan bukan terhadap sebarang kumpulan agama atau kaum.

“Begitu juga, kami tidak akan membenarkan ucapan kebencian terhadap sebarang komuniti yang ditakrifkan berdasarkan sesuatu ciri, misalnya kumpulan yang mempunyai pendekatan berbeza terhadap isu LGBT,” kata Encik Shanmugam dalam catatan Facebook pada 15 Disember.

Laporan berasingan menyebut Sajid Akram dan anak lelakinya, Naveed Akram, melepaskan tembakan ke arah penganut Yahudi yang berkumpul di Pantai Bondi, Australia, untuk sambutan Hanukkah pada petang Ahad, 14 Disember.

Seramai 16 nyawa terkorban dan puluhan lagi cedera.

Dalam pada itu Encik Shanmugam menjelaskan, ucapan kebencian merendahkan satu kelompok, menunding jari kepada mereka sebagai punca masalah, serta menafikan nilai kemanusiaan mereka. Akhirnya, keganasan terhadap mereka dianggap wajar.

Semasa sesi dialog bersama masyarakat Yahudi pada November, beliau pernah berkata:

“Di Singapura, undang-undang dan norma kita mencerminkan prinsip yang sangat mudah: semua orang, tanpa mengira kaum atau agama, mesti diperlakukan secara adil.

“Mereka mesti dibenarkan mengamalkan agama mereka dengan bebas. Mereka mesti dilindungi daripada diskriminasi, gangguan dan keganasan.

“Semua rakyat Singapura, dan semua komuniti di Singapura, apa pun perasaan kita terhadap Palestin atau Israel, mesti berasa selamat dan dihormati di sini.”