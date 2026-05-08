SIA lancar lebih banyak penerbangan ke Eropah mulai Jul
Turut lancar khidmat baru ke Madrid pada Okt
May 8, 2026 | 3:22 PM
SIA akan melancarkan perkhidmatan ke Madrid melalui Barcelona sebanyak lima kali seminggu bermula 26 Oktober. - Foto fail
Pelancong bakal mempunyai lebih banyak pilihan penerbangan ke empat destinasi di Eropah.
Ini selepas Singapore Airlines (SIA) mengumumkan pada 8 Mei bahawa ia akan meningkatkan kekerapan penerbangan antara Singapura dengan Manchester, Milan, Munich dan London Gatwick secara berperingkat mulai Julai.
