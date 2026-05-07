Pesawat SIA dari Guangzhou ke S’pura dipesong ke Batam akibat cuaca buruk
May 7, 2026 | 6:19 PM
Pesawat SIA itu akhirnya berlepas dari Batam pada 7.43 malam dan mendarat di Singapura sekitar 9.20 malam, hampir empat jam lewat dari jadual. - Foto ST
Satu pesawat Singapore Airlines (SIA) dari Guangzhou, China, ke Singapura terpaksa dipesongkan ke Batam pada 5 Mei kerana cuaca buruk.
Penerbangan SQ851, membawa 301 penumpang dan 18 kru, mendarat dengan selamat di Lapangan Terbang Antarabangsa Hang Nadim pada 5.41 petang (6.41 petang waktu Singapura), menurut jurucakap SIA pada 7 Mei.
