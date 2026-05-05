Siaran langsung GE2025 raih Anugerah Impak Digital BH
May 5, 2026 | 10:19 PM
Penerima Anugerah Impak Digital Berita Harian (BH) 2025 (dari kiri) Penerbit Podcast NoTapis, Cik Natasha Hazirah Mustafa; Koresponden BH, Cik Nur Fathin Awalludin; Timbalan Editor Media Sosial, Cik Siti Aisyah Nordin; dan wartawan media sosial Cik Ameerah Sallehuddin dan Cik Amira Syaheera Azlan, meraih penghargaan bagi siaran langsung sepanjang Kempen Pilihan Raya Umum 2025 (GE2025). Tiada dalam gambar ialah wartawan media sosial, Cik Dian A’qidah Ahmad Yatim dan penyunting, Cik Nurfahruriza Ismail. - Foto BH oleh ADAM MIFZAL FAIZAL
Mesikupun ini kali pertama pasukan tujuh wanita dari Berita Harian (BH) bergabung untuk menghasilkan rancangan siaran langsung di dalam talian, mereka berjaya mencipta sebuah pengalaman digital pelbagai platform yang membawa detik penting Pilihan Raya Umum 2025 (GE2025) secara mendalam kepada pembaca.
Usaha selama dua minggu itu membawa tuah kepada mereka apabila disampaikan dengan Anugerah Impak Digital BH 2025.
