Siow Huang: Usahawan wanita penggerak inovasi, ekonomi tempatan
Siow Huang: Usahawan wanita penggerak inovasi, ekonomi tempatan
Syarikat milik wanita naik lebih seganda jadi 36,000 pada 2022; jana pendapatan $85.3b, cipta lebih 200,000 pekerjaan
Mar 28, 2026 | 4:33 PM
Siow Huang: Usahawan wanita penggerak inovasi, ekonomi tempatan
Inisiatif untuk menyokong usahawan wanita dilancarkan oleh Wanita ASME bersama Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Perdagangan dan Perusahaan), Cik Gan Siow Huang (tiga dari kiri, barisan hadapan) di Alma House pada 28 Mac. - Foto BH oleh KHALID BABA
Usahawan wanita merupakan pemacu penting inovasi dan nadi kepada ekonomi tempatan, dan usaha berterusan diperlukan bagi memastikan mereka dapat mencapai potensi sepenuhnya, kata Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Perdagangan dan Perusahaan), Cik Gan Siow Huang.
Berucap di pelancaran Inisiatif Wanita Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana (ASME) pada 28 Mac, Cik Gan menegaskan bahawa pertumbuhan inklusif bergantung pada keupayaan setiap individu, tanpa mengira jantina, untuk berjaya dalam landskap perniagaan.
Laporan berkaitan
Rebut peluang, manfaatkan bidang AI demi capai kemajuanMar 25, 2026 | 5:30 AM
SME boleh guna geran hingga $10j untuk bantu guna AIJan 23, 2026 | 7:39 PM