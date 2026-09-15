Sistem penggajian bagi masjid dan madrasah yang diselia oleh Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) telah digodam.

Dalam emelnya kepada Berita Harian, jurucakap MUIS mengesahkan berlakunya insiden siber keselamatan melibatkan sistem pengurusan sumber manusia (HRMS) yang dikendalikan oleh Avelogic Pte Ltd, sebuah syarikat perisian yang berpangkalan di Singapura.

Namun MUIS enggan menyatakan sekiranya sistem itu telah ditahan bagi wang tebusan.

“Kami sedang bekerjasama rapat dengan organisasi yang terjejas, Avelogic dan pihak berkuasa berkaitan mengenai tindakan susulan yang perlu diambil,” kata jurucakap MUIS itu dalam emelnya itu pada 15 September.

“Insiden ini tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan awam atau perkhidmatan pemerintah. Langkah-langkah kesinambungan perniagaan telah dilaksanakan bagi menyokong fungsi penting sumber manusia dan penggajian, manakala kakitangan yang terjejas diberikan panduan serta sokongan yang sewajarnya,” menurut kenyataan itu.

MUIS enggan mendedahkan bilangan masjid dan madrasah yang terjejas, serta jenis maklumat sensitif – termasuk aset yang diuruskan dan butiran kakitangan – yang telah terdedah.

Ia juga enggan mendedahkan sama ada wang tebusan telah dibayar atau sama ada data telah berjaya dipulihkan, dengan berkata siasatan masih sedang dijalankan.

Menurut laporan The Straits Times, sistem yang terjejas itu dipercayai mengandungi maklumat sensitif kakitangan di berpuluh-puluh masjid dan madrasah, termasuk nama, butiran hubungan, gaji serta nombor akaun bank mereka.

Sistem HRMS dibekalkan kepada masjid dan madrasah oleh Mosque-Madrasah-Wakaf Shared Services, iaitu sebuah jawatankuasa di bawah naungan MUIS.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
gangguan internet, Singtel, StarHub

2,000 sambungan Internet alami gangguan di Bishan, Thomson

Sep 15, 2026 | 5:37 PM
Bekas Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin (kanan) hadir di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 September.

Muhyiddin lepas, bebas 4 pertuduhan berkait RM200j dana Jana Wibawa

Sep 15, 2026 | 5:57 PM
Exists konsert Singapura, Exists Back to School, konsert rock Melayu

Exists bakal adakan konsert ‘Back to School’ di S’pura

Sep 15, 2026 | 10:29 AM
Noraniza Idris (kiri) membuat persembahan spontan di majlis perkahwinan Encik Ahmad Syafiq Moklas dan Rahila Rashun (paling kanan).

Persembahan Noraniza Idris, dikir barat meriahkan majlis Rahila Rashun

Sep 14, 2026 | 8:42 PM
Menteri Kemampanan dan Sekitaran, Cik Grace Fu, menyampaikan kenyataan negara Singapura pada Persidangan Agung Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) ke-70, yang diadakan di Vienna, Austria, pada 14 September.

S’pura amat prihatin kesan konflik Ukraine, Timur Tengah, Korea U terhadap keselamatan nuklear

Sep 14, 2026 | 10:30 PM
Usahawan wanita Islam di Singapura , mendapat akses kepada rangkaian antarabangsa, peluang perniagaan yang lebih luas, Afrika Selatan, kerjasama baharu, Ikon Women Singapura, She Millionaire, sebuah organisasi berpangkalan di Afrika Selatan

Usahawan wanita S’pura raih peluang jalin jaringan niaga di Afrika Selatan

Sep 14, 2026 | 6:42 PM
Yaman, Houthi, serangan ke atas Saudi

Pertempuran di Yaman makin sengit, Houthi lancar lebih banyak serangan ke atas Saudi

Sep 14, 2026 | 1:11 PM
Izzue Islam, watak antagonis, lakonan

Lakonan Izzue buat penonton ‘geram’, hargai peluang bawa watak antagonis

Sep 13, 2026 | 5:30 AM
Mendua, lagu Jarak, penyanyi Indonesia, gegar vaganza 12, gv12, astro, cloudworks entertainment, sony music malaysia

Mendua enggan ‘Jarak’ jadi pemisah ikatan bersama peminat

Sep 4, 2026 | 5:30 AM
Mendaki, Lembaga Pengarah, Zaqy, 3 AP

Mendaki lantik 4 ahli Lembaga Pengarah baharu, termasuk 3 AP

Aug 28, 2026 | 7:48 PM

Terdapat 72 buah masjid di Singapura.

Dalam serangan perisian tebusan, penggodam sama ada mencuri data dan mengancam untuk mendedahkannya kepada umum, atau mengunci data yang terjejas dengan menyulitkannya, sekali gus mengganggu operasi.

Mangsa diminta membayar wang tebusan, sama ada untuk mengelakkan data sensitif mereka daripada didedahkan kepada umum atau untuk membuka semula pangkalan data supaya operasi dapat diteruskan.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Badminton, bola keranjang eratkan hubungan keluarga, masyarakatSep 13, 2026 | 6:46 PM
MUIS, Persekutuan Tao perkukuh persefahaman silang agama melalui sukanSep 13, 2026 | 6:42 PM
Muisperisian hasad