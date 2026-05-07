Singapura boleh meneroka kerjasama dalam pelbagai bidang seperti pelancongan, tenaga boleh diperbaharui dan perlindungan pantai, serta memperkukuh jalinan perniagaan dengan Pahang dan Terengganu.

Demikian dinyatakan oleh Menteri Kanan, Encik Lee Hsien Loong, pada 7 Mei, di akhir lawatannya ke dua negeri Pantai Timur Semenanjung Malaysia itu.

Laporan berkaitan
S’pura, Pahang bincang cara perkukuh jalinan perniagaanMay 6, 2026 | 7:49 PM
SM Lee kunjung Pusat Konservasi Harimau Malaya di Pahang pada hari pertama lawatan ke M’siaMay 4, 2026 | 8:15 PM
Lee Hsien LoongPAHANGTerengganuhubungan dua hala