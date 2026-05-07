SM Lee: Potensi besar S’pura kerjasama dengan negeri Pantai Timur M’sia
Turut tekan kepentingan hubungan baik, akrab di peringkat nasional, selain teroka bidang pelancongan, tenaga boleh diperbaharui dan perlindungan pantai
May 7, 2026 | 9:10 PM
Singapura boleh meneroka kerjasama dalam pelbagai bidang seperti pelancongan, tenaga boleh diperbaharui dan perlindungan pantai, serta memperkukuh jalinan perniagaan dengan Pahang dan Terengganu.
Demikian dinyatakan oleh Menteri Kanan, Encik Lee Hsien Loong, pada 7 Mei, di akhir lawatannya ke dua negeri Pantai Timur Semenanjung Malaysia itu.
