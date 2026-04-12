S’pura akan tingkat penguatkuasaan terhadap pesalah vape muda, berulang
Ye Kung: Perhatian khusus diberi kepada pengguna vape muda yang “degil”
Apr 12, 2026 | 6:25 PM
Pihak berkuasa sedang meneliti untuk mengambil tindakan lebih pantas terhadap pesalah vape muda yang melakukan kesalahan berulang, termasuk dengan menjejak mereka seawal kesalahan pertama.
Menteri Kesihatan, Encik Ong Ye Kung, berkata pada 12 April bahawa pihak berkuasa sedar terdapat sekumpulan pengguna vape muda yang “degil”, di mana ada di antara mereka ditangkap sehingga tiga kali walaupun sedang menjalani proses pemulihan.
