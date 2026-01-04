Kerosakan di pelabuhan La Guaira di Venezuela, yang berlaku semasa operasi ketenteraan Amerika Syarikat (AS) yang membawa kepada penahanan Presiden Nicolas Maduro pada 3 Januari. - Foto AFP

S’pura amat prihatin campur tangan AS di Venezuela, gesa semua pihak kawal tindakan

Singapura amat prihatin terhadap campur tangan Amerika Syarikat pada 3 Januari di Venezuela, kata Kementerian Luar Negeri (MFA) dalam satu kenyataan pada 4 Januari.

Kementerian itu menegaskan bahawa Singapura amat komited terhadap undang-undang antarabangsa dan prinsip Perlembagaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang menjaga kemerdekaan, kedaulatan, dan kewibawaan wilayah semua negara, terutamanya negara-negara kecil.

MFA berkata Singapura menggesa semua pihak supaya mengawal perasaan dan berharap agar situasi di Venezuela dapat diselesaikan secara aman mengikut undang-undang antarabangsa dan prinsip Perlembagaan PBB.

“Singapura sentiasa menentang sebarang tindakan yang bertentangan dengan undang-undang antarabangsa oleh mana-mana pihak, termasuk campur tangan ketenteraan asing di mana-mana negara,” katanya.