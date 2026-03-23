Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong (kanan) bertemu rakan sejawatnya dari Australia, Encik Anthony Albanese di Lapangan Terbang Changi pada Mei 2025. - Foto MDDI

Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong (kanan) dan rakan sejawatnya dari Australia, Encik Anthony Albanese di Canberra, Australia pada 7 Oktober 2025. - Foto MDDI

S’pura, Australia ikrar pastikan aliran bekalan tenaga utama lancar PM Wong, Albanese turut mengesah semula komitmen tingkatkan keselamatan tenaga.

Pemimpin Singapura dan Australia telah berikrar untuk bekerjasama demi memastikan aliran barangan utama – seperti gas asli cecair, minyak petroleum dan diesel – terus lancar antara kedua-dua negara.

Dalam satu kenyataan bersama pada 23 Mac, Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong dan rakan sejawatnya dari Australia, Encik Anthony Albanese, mengesahkan semula komitmen mereka untuk meningkatkan keselamatan tenaga.

Kedua-dua pemimpin itu menambah bahawa Singapura dan Australia akan berunding sekiranya berlaku sebarang gangguan yang memberi kesan kepada perdagangan tenaga.

Dalam kenyataan itu, mereka menegaskan:

“Kita berkongsi hubungan yang lama dan mendalam, diasaskan atas kepercayaan strategik, pasaran terbuka, dan perdagangan berasaskan peraturan yang menjadi tunjang kemakmuran dan keselamatan rakyat dan rantau kita.

“Mengukuhkan semula prinsip-prinsip bersama ini adalah amat penting ketika ini.”

Encik Wong dan Encik Albanese turut menambah bahawa Singapura dan Australia berkongsi “kebimbangan mendalam terhadap situasi di Timur Tengah dan kesannya kepada rantau kita, termasuk impak terhadap rantaian bekalan tenaga dan harga tenaga.”

“Kami bertekad untuk bekerjasama bagi memperkukuh daya tahan rantaian bekalan tenaga, termasuk dengan memperdalam kerjasama serantau, mempercepatkan peralihan tenaga boleh diperbaharui, menangani sekatan import dan eksport yang tidak wajar, dan mengekalkan keterbukaan aliran perdagangan.”

Australia dan Singapura akan meningkatkan rundingan mengenai pengaturan perdagangan bekalan penting, selaras dengan deklarasi bersama Perkongsian Strategik Komprehensif 2.0 yang dipersetujui pada Oktober 2025.

Kedua-dua negara juga akan meneroka pilihan untuk komitmen yang mengikat secara sah pada masa hadapan, melibatkan pengaturan dua hala seperti perundingan dan pemberitahuan awal sekiranya timbul potensi gangguan.

Dalam kenyataan itu juga, Encik Wong dan Encik Albanese menyeru rakan dagang lain agar berganding bahu memastikan rantaian bekalan tenaga global kekal terbuka demi keselamatan dan kemakmuran bersama.

Pada 20 Mac, Menteri Bertanggungjawab bagi Tenaga, Sains dan Teknologi, Dr Tan See Leng telah menyuarakan kesediaan Singapura bersedia untuk melaksana langkah kontingensi pasaran tenaga memandangkan konflik di Timur Tengah kini telah menjadi “jauh lebih serius”.

Dr Tan, yang juga Menteri Tenaga Manusia, berkata demikian susulan serangan Amerika Syarikat baru-baru ini ke atas hab eksport minyak utama Iran dan serangan balas Tehran ke atas kemudahan Ras Laffan Qatar.

Kemudahan Ras Laffan itu, yang biasanya menyumbang sekitar satu perlima daripada bekalan gas asli cecair (LNG) dunia kini rosak teruk dan dijangka mengambil masa bertahun-tahun untuk dipulihkan.

Walaupun stok simpanan tenaga LNG dan diesel belum perlu digunakan, Dr Tan mengakui bahawa serangan baru-baru ini akan membawa kesan jangka panjang.

Beliau turut memberi amaran agar rakyat Singapura bersiap sedia menghadapi kenaikan tarif elektrik. Ini adalah cara lazim kebanyakan isi rumah membayar bagi penggunaan tenaga mereka.