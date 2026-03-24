Faishal hadiri rumah terbuka Hari Raya di Brunei
Mar 24, 2026 | 7:27 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (dua dari kiri), bersama isterinya, Cik Hayati Haron (dua dari kanan); serta Anggota Parlimen (AP) GRC Nee Soon, Cik Lee Hui Ying (kanan), bergambar bersama para tetamu semasa menghadiri majlis rumah terbuka Hari Raya anjuran Pesuruhjaya Tinggi Singapura di Brunei pada 24 Mac. - Foto FACEBOOK ASSOC PROF MUHAMMAD FAISHAL IBRAHIM
Hubungan akrab yang terjalin sekian lama antara Singapura dengan Brunei ditekankan semula oleh Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim.
Keistimewaan hubungan dua hala itu terserlah menerusi lawatan Dr Faishal, yang juga Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), ke Brunei dari 22 hingga 24 Mac.
S’pura sambut 1 Syawal pada 21 MacMar 19, 2026 | 7:28 PM
Menteri S’pura hadiri Rumah Terbuka Hari Raya keluarga diraja JohorMar 21, 2026 | 11:25 PM