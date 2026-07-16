S’pura harus terus perkukuh status sebagai hab dipercayai di tengah ketegangan AS-China

Ketua Pegawai Pelaburan VP Bank, Dr Felix Brill (kiri), dan Dekan Sekolah Dasar Awam Lee Kuan Yew di Universiti Nasional Singapura (NUS), Profesor Joseph Liow pada acara ‘H2 CIO Outlook’, anjuran bank tersebut. - Foto BT

Ketua Pegawai Pelaburan VP Bank, Dr Felix Brill (kiri), dan Dekan Sekolah Dasar Awam Lee Kuan Yew di Universiti Nasional Singapura (NUS), Profesor Joseph Liow pada acara ‘H2 CIO Outlook’, anjuran bank tersebut. - Foto BT

S’pura harus terus perkukuh status sebagai hab dipercayai di tengah ketegangan AS-China

S’pura harus terus perkukuh status sebagai hab dipercayai di tengah ketegangan AS-China

Ketegangan geopolitik mengancam untuk mengganggu perdagangan sejagat.

Dalam keadaan sebegini, Singapura “tiada pilihan” selain terus memperkukuh identitinya sebagai hab sejagat yang dipercayai dan tidak berpihak pada mana-mana pihak.

Ini akan menjadi pembeza utama bagi Singapura, kata Dekan Sekolah Dasar Awam Lee Kuan Yew di Universiti Nasional Singapura (NUS), Profesor Joseph Liow.

“Itulah cadangan kami untuk pelaburan yang datang dari Amerika Syarikat dan China,” tambahnya.

Profesor Liow menjelaskan demikian semasa satu sesi dialog santai di H2 CIO Outlook, anjuran VP Bank yang diadakan di Hotel The Edition pada 16 Julai, di mana beliau menyatakan Asia Tenggara semakin tertekan dengan persaingan kuasa besar yang semakin meningkat.

Beliau memetik syarikat pemula niaga kecerdasan buatan (AI), Manus, sebagai contoh.

“Kes Manus ini merupakan petanda kepada kebimbangan lebih besar yang dihadapi Asia Tenggara yang terperangkap antara Amerika Syarikat dan China,” katanya.

Meta memperolehi Manus, pemaju ejen AI, pada akhir Disember 2025, tetapi perjanjian itu terbatal apabila Beijing mengarahkan Meta membatalkan pengambilalihan bernilai AS$2 bilion ($2.6 bilion) itu. Meta telah memindahkan operasinya ke Singapura pada 2025 daripada China.

“Dengan latar belakang pemecahan itu, mengharungi arus geopolitik yang bersilang antara kuasa besar dunia pada dasarnya sukar bagi negara kecil seperti Singapura,” kata Profesor Liow.

Beliau memberi amaran dunia semakin beralih daripada perdagangan bebas dan aliran modal pelaburan yang bebas.

Sebaliknya, banyak negara kini menggunakan alat perdagangan sebagai senjata seperti senarai entiti dan kawalan eksport yang ketat dan ini meletakkan Asia Tenggara dalam kedudukan yang genting.

Beliau menyatakan dari segi sejarah, Asia Tenggara telah menjadi penerima manfaat utama daripada Amerika dan China.

Rantau ini telah memanfaatkan pengembangan ekonomi pesat China dengan menyediakan bahan mentah dan perkhidmatan perbankan, sambil mengekalkan hubungan mendalam dengan Amerika yang kekal sebagai pelabur langsung asing terbesar di rantau ini.

Momentum pertumbuhan ini kini beralih kepada perlumbaan AI yang mencetuskan gelombang kesibukan dalam kalangan pasaran membangun di Asia Tenggara.

“Di Asia, anda dapat lihat kesibukan untuk terlibat dengan AI, di mana negara seperti Laos dan Kemboja sedang berbincang mengenai membina pusat data,” katanya.

Perlumbaan AI

Berhubung perlumbaan AI, Profesor Liow menyatakan hanya ada dua pemain utama, iaitu Amerika dan China.

“Orang Eropah, Jepun dan Korea adalah pemain besar yang penting — tetapi mereka bukan pemain utama,” katanya, sambil menambah peralihan struktur ini mempengaruhi banyak dinamik yang menjejas negara kecil.

Satu kajian baru-baru ini oleh Pusat Penyelidikan Pew mendapati China kini dipandang lebih positif berbanding Amerika di banyak negara di seluruh dunia.

Data ini selari dengan perubahan persepsi di lapangan. Profesor Liow menyatakan pesaing Barat semakin mengiktiraf kemajuan pesat dan kecanggihan industri China.

Namun begitu, beliau menambah cabaran bagi China adalah membawa rantaian bekalannya ke peringkat antarabangsa.