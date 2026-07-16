Ketegangan geopolitik mengancam untuk mengganggu perdagangan sejagat.

Dalam keadaan sebegini, Singapura “tiada pilihan” selain terus memperkukuh identitinya sebagai hab sejagat yang dipercayai dan tidak berpihak pada mana-mana pihak.

Ini akan menjadi pembeza utama bagi Singapura, kata Dekan Sekolah Dasar Awam Lee Kuan Yew di Universiti Nasional Singapura (NUS), Profesor Joseph Liow. 

“Itulah cadangan kami untuk pelaburan yang datang dari Amerika Syarikat dan China,” tambahnya.

Profesor Liow menjelaskan demikian semasa satu sesi dialog santai di H2 CIO Outlook, anjuran VP Bank yang diadakan di Hotel The Edition pada 16 Julai, di mana beliau menyatakan Asia Tenggara semakin tertekan dengan persaingan kuasa besar yang semakin meningkat.

Beliau memetik syarikat pemula niaga kecerdasan buatan (AI), Manus, sebagai contoh.

“Kes Manus ini merupakan petanda kepada kebimbangan lebih besar yang dihadapi Asia Tenggara yang terperangkap antara Amerika Syarikat dan China,” katanya.

Meta memperolehi Manus, pemaju ejen AI, pada akhir Disember 2025, tetapi perjanjian itu terbatal apabila Beijing mengarahkan Meta membatalkan pengambilalihan bernilai AS$2 bilion ($2.6 bilion) itu. Meta telah memindahkan operasinya ke Singapura pada 2025 daripada China.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Ketua Pegawai Pelaburan VP Bank, Dr Felix Brill (kiri), dan Dekan Sekolah Dasar Awam Lee Kuan Yew di Universiti Nasional Singapura (NUS), Profesor Joseph Liow pada acara ‘H2 CIO Outlook’, anjuran bank tersebut.

Dekan Sekolah Dasar Awam LKY di NUS: S’pura harus terus perkukuh status sebagai hab dipercayai di tengah ketegangan AS-China

Jul 16, 2026 | 9:26 PM
Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Cik Rahayu Mahzam (depan, kanan), dan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) PPIS, Cik Aidaroyani Adam (belakang, berbaju merah), bergambar bersama hadirin semasa pelancaran program, ‘PPIS Women LeadHers’, pada 16 Julai.

Program baharu PPIS perkasa wanita, luaskan rangkaian sokongan

Jul 16, 2026 | 8:27 PM
Minat terhadap filem klasik Melayu, seperti karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, menjadi ilham di sebalik video praperkahwinan pengantin baharu, Encik Muhammad Yusoff Mohd Rasid (kiri) dan Cik Tara Nizam Kamarraj.

Filem klasik P. Ramlee cetus idea pempengaruh S’pura, Yusoff Rashid, bikin video prakahwin

Jul 16, 2026 | 4:13 PM
Anggota Tentera Udara Amerika Syarikat (USAF) menjalankan kerja penyelenggaraan ke atas pesawat pengebom B-1 Lancer di Pangkalan Tentera Udara Diraja (RAF) Fairford, barat daya England, dalam gambar fail bertarikh 10 Mac. Amerika Syarikat baru-baru ini meluluskan cadangan penjualan senjata bernilai AS$1.96 bilion kepada Arab Saudi serta pakej penyelenggaraan pesawat C-17 bernilai AS$484 juta kepada Kuwait, sebagai sebahagian usaha memperkukuh kerjasama pertahanan dengan negara-negara Teluk di tengah ketegangan keselamatan yang berterusan di Asia Barat.

AS lulus senjata AS$1.96 bilion kepada Riyadh, pakej AS$484 juta untuk Kuwait

Jul 16, 2026 | 4:27 PM
AS iran

AS serang Iran berulang kali, Teheran balas sasar pangkalan tentera

Jul 16, 2026 | 2:53 PM
Cik Rosmah Mansor (kanan) telah menyaman pelawak Harith Iskander berhubung persembahan komedi di hadapan penonton yang mendakwa menyamakan beliau dengan hantu seperti pontianak dan pocong. 

Rosmah saman pelawak Harith Iskander atas jenaka pocong dan pontianak

Jul 14, 2026 | 4:26 PM
Penjaja, Cik Noor Aisha Mohamed Ibrahim (kanan), menjual makanan India Muslim di Pusat Penjaja Perusahaan Sosial di Pusat Penjaja Jurong West selepas pernah berniaga di sebuah kedai kopi dan medan selera. 

Pusat Penjaja Perusahaan Sosial meriah dengan aneka acara untuk menarik pelanggan

Jun 30, 2026 | 5:30 AM
*EMBARGO UNTIL 3PM* Profile of Siti Radziah Zainal Abidin, 45, a civilian contingent participant from NTUC, with her son Ari Wafiy Muhammad Mahfudz, 15, a National Cadet Corps participant in the Parade and Ceremony Uniformed Youth contingent, during the Parade & Ceremony media event at National Stadium on June 25, 2026. ST PHOTO: BRIAN TEO

Ibu dan anak latih kawad bersama untuk NDP 2026

Jun 26, 2026 | 10:12 PM
KELUARGA SENI: Nurul Aleesya Irwan bersama ibunya, Cik Azrina Ahmad, bekas penyanyi bersama Live Records; dan bapanya, Encik Irwan Abdul Rahman, yang pernah menganggotai kumpulan pancaragam Pasukan Polis Singapura (SPF).

Si cilik pemalu temui keyakinan di lantai dansa

Jul 13, 2026 | 5:30 AM
golongan muda, inisiatif masyarakat, kesukarelawanan

Rangkaian baru bantu golongan cilik, belia salur bakti kepada masyarakat dilancar

Jun 5, 2026 | 8:59 PM

“Dengan latar belakang pemecahan itu, mengharungi arus geopolitik yang bersilang antara kuasa besar dunia pada dasarnya sukar bagi negara kecil seperti Singapura,” kata Profesor Liow.

Beliau memberi amaran dunia semakin beralih daripada perdagangan bebas dan aliran modal pelaburan yang bebas. 

Sebaliknya, banyak negara kini menggunakan alat perdagangan sebagai senjata seperti senarai entiti dan kawalan eksport yang ketat dan ini meletakkan Asia Tenggara dalam kedudukan yang genting. 

Beliau menyatakan dari segi sejarah, Asia Tenggara telah menjadi penerima manfaat utama daripada Amerika dan China. 

Rantau ini telah memanfaatkan pengembangan ekonomi pesat China dengan menyediakan bahan mentah dan perkhidmatan perbankan, sambil mengekalkan hubungan mendalam dengan Amerika yang kekal sebagai pelabur langsung asing terbesar di rantau ini.

Momentum pertumbuhan ini kini beralih kepada perlumbaan AI yang mencetuskan gelombang kesibukan dalam kalangan pasaran membangun di Asia Tenggara.

“Di Asia, anda dapat lihat kesibukan untuk terlibat dengan AI, di mana negara seperti Laos dan Kemboja sedang berbincang mengenai membina pusat data,” katanya.

Perlumbaan AI 

Berhubung perlumbaan AI, Profesor Liow menyatakan hanya ada dua pemain utama, iaitu Amerika dan China.

“Orang Eropah, Jepun dan Korea adalah pemain besar yang penting — tetapi mereka bukan pemain utama,” katanya, sambil menambah peralihan struktur ini mempengaruhi banyak dinamik yang menjejas negara kecil.

Satu kajian baru-baru ini oleh Pusat Penyelidikan Pew mendapati China kini dipandang lebih positif berbanding Amerika di banyak negara di seluruh dunia.

Data ini selari dengan perubahan persepsi di lapangan. Profesor Liow menyatakan pesaing Barat semakin mengiktiraf kemajuan pesat dan kecanggihan industri China. 

Namun begitu, beliau menambah cabaran bagi China adalah membawa rantaian bekalannya ke peringkat antarabangsa. 

Sementara itu, Amerika boleh bergantung pada negara seperti Jepun, Belanda dan Korea Selatan, sebagai contoh, untuk semikonduktor, China perlu membangun keupayaan ini secara berdikari, katanya.

Laporan berkaitan
China tegas kerjasama iklim sejagat tidak terjejas tanpa ASJun 22, 2026 | 5:51 PM
Hong Tat: S’pura, China perlu kukuh kerjasama dalam peralihan hijau, AI dan penuaan pendudukJul 6, 2026 | 4:46 PM
keteganganAmerika-Chinakecerdasan buatan (AI)Asia Tenggara