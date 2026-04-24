Singapura dan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) telah menandatangani rangka kerja keempat mereka untuk kerjasama teknikal dalam keupayaan nuklear dari 2026 hingga 2031.

Ia menambah usaha Singapura untuk membina keupayaan dalam keselamatan nuklear sedang ia menilai potensi penggunaan tenaga nuklear dan minat rantau ini dalam tenaga nuklear semakin meningkat, kata Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA) dalam satu kenyataan pada 24 April.