Pengawal selia keselamatan nuklear Singapura dan Suruhanjaya Pengawalan Nuklear Amerika Syarikat (NRC) menandatangani satu perjanjian latihan pada 17 April.

Di bawah memorandum kerjasama itu, satu program latihan baharu akan dirangka untuk Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA) dan Bahagian Keselamatan Nuklear yang ditubuhkan pada Oktober 2025, kata NEA pada 20 April.