NEA meterai perjanjian latihan keselamatan nuklear dengan AS
NEA meterai perjanjian latihan keselamatan nuklear dengan AS
Tumpuan pada kawal selia sedang S'pura kaji tenaga nuklear
Apr 20, 2026 | 5:51 PM
NEA meterai perjanjian latihan keselamatan nuklear dengan AS
Singapura belum memutuskan untuk menggunakan tenaga nuklear, tetapi sedang menilai kesesuaiannya. - Foto ST
Pengawal selia keselamatan nuklear Singapura dan Suruhanjaya Pengawalan Nuklear Amerika Syarikat (NRC) menandatangani satu perjanjian latihan pada 17 April.
Di bawah memorandum kerjasama itu, satu program latihan baharu akan dirangka untuk Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA) dan Bahagian Keselamatan Nuklear yang ditubuhkan pada Oktober 2025, kata NEA pada 20 April.
