Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, dan rakan sejawatnya dari Laos, Encik Saleumxay Kommasith, bertemu secara rasmi buat kali pertama di Sidang Kemuncak Asean ke-49 di Manila, Filipina pada 16 November.

Dalam satu hantaran media sosial, Encik Wong berkata mereka telah membincangkan cara memperkukuh kerjasama antara Singapura dengan Laos, termasuk dalam tenaga boleh diperbaharui dan menangani jenayah rentas sempadan.