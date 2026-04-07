S’pura miliki simpanan bahan api, pertimbang catuan elektrik
S’pura miliki simpanan bahan api, pertimbang catuan elektrik
Apr 7, 2026 | 7:19 PM
S’pura miliki simpanan bahan api, pertimbang catuan elektrik
Loji jana kuasa di Singapura boleh menukar gas asli kepada diesel apabila diperlukan. - Foto fail
Loji jana kuasa di Singapura boleh menukar penggunaan bahan api daripada gas asli kepada diesel apabila perlu, kata Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Encik K. Shanmugam.
Ini penting kerana sekitar 95 peratus bekalan elektrik Singapura kini dijana oleh gas cecair asli.
Laporan berkaitan
Shanmugam: Harga elektrik akan melonjak jika perang TT berlarutanApr 7, 2026 | 7:17 PM
Pemerintah umum pakej sokongan bantu rakyat, niaga harungi kenaikan kosApr 7, 2026 | 6:46 PM