Singapura mencatat pencapaian terbaiknya dalam sejarah penyertaan di Pertandingan WorldSkills dengan meraih 27 pingat di pertandingan tahun ini di Shanghai, China, dari 22 hingga 27 September.

Pertandingan WorldSkills ke-48 itu, yang merupakan pertandingan kemahiran terbesar di dunia, menghimpunkan lebih 1,400 peserta dari lebih 70 negara dan wilayah untuk bertanding dalam 64 bidang kemahiran.

Pertandingan WorldSkills Singapura yang diadakan setiap dua tahun pula menyediakan wadah bagi golongan muda menunjukkan kebolehan mereka, meningkatkan penguasaan kemahiran serta menguji keupayaan mereka berdasarkan piawaian kecemerlangan yang tinggi.

Antara penerima pingat ialah mahasiswi di Sekolah Seni, Reka Bentuk dan Media di Universiti Teknologi Nanyang (NTU), Nur Insyirah Hanna Nor Azhar, 20 tahun, yang meraih pingat gangsa bagi bidang Seni Permainan Digital Tiga Dimensi (3D).

Kata bekas pelajar Politeknik Nanyang (NYP) itu kepada Berita Harian (BH), semasa di politeknik, komponen dalam proses menghasilkan permainan 3D biasanya dibahagikan mengikut modul dan setiap tugasan mengambil masa sekitar lapan minggu.

Dalam Pertandingan WorldSkills di Shanghai yang menghimpunkan lebih 1,400 peserta dari lebih 70 negara dan wilayah untuk bertanding dalam 64 bidang kemahiran, bekas pelajar Politeknik Nanyang, Cik Nur Insyirah Hanna Nor Azhar, membuktikan penguasaannya dalam bidang tersebut dengan meraih pingat gangsa.
Dalam Pertandingan WorldSkills di Shanghai yang menghimpunkan lebih 1,400 peserta dari lebih 70 negara dan wilayah untuk bertanding dalam 64 bidang kemahiran, bekas pelajar Politeknik Nanyang, Cik Nur Insyirah Hanna Nor Azhar, membuktikan penguasaannya dalam bidang tersebut dengan meraih pingat gangsa. - Foto WorldSkills Singapore

Namun, di pertandingan WorldSkills itu, beliau perlu menggabungkan pelbagai komponen tersebut dan menyiapkannya dalam hanya empat hari.

“Pengalaman ini mengajar saya supaya lebih sabar dan belajar untuk bergerak ke hadapan. Dulu, kalau ada sesuatu yang tidak kena, saya akan meluangkan banyak masa memikirkannya. Tetapi dalam pertandingan ini, saya perlu belajar untuk tidak terlalu memikirkan apa yang sudah berlalu dan terus fokus kepada perkara yang seterusnya,” katanya.

Tiga lagi pelajar Politeknik Republik pula menerima Pingat Kecemerlangan, anugerah yang diberikan kepada peserta yang mencapai tahap kecemerlangan tinggi dengan memperoleh sekurang-kurangnya 700 mata, tetapi tidak memenangi pingat emas, perak atau gangsa.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Hampir 28,000 pemandu Grab terjejas selepas memilih untuk menyertai inisiatif prapengisian pendapatan Penguasa Hasil Mahsul Singapura (Iras) bagi Tahun Taksiran 2026.

6,000 pemandu Grab hadapi bil cukai lebih tinggi akibat rekod pendapatan tidak lengkap

Sep 28, 2026 | 5:58 PM
bola sepak, tempat letak kereta, brahmasta adipradana, wheretopark.sg

Susah cari tempat letak kenderaan ketika anak main bola cetus idea bina laman sendiri

Sep 28, 2026 | 4:45 PM
Loh Kean Yew beraksi menentang Yoo Tae-bin dari Korea Selatan dalam separuh akhir perseorangan lelaki badminton Sukan Asia di Gymnasium Ichinomiya City Municipal pada 28 September.

Loh jadi warga S’pura pertama ke final badminton

Sep 28, 2026 | 4:22 PM
Presiden Tharman Shanmugaratnam (tiga dari kiri) bersama Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad (dua dari kiri), di acara Agihan Beriani Amal Masjid Khalid pada 27 September. Acara edisi ke-21 itu menyasarkan kutipan $150,000 bagi Cabaran Presiden 2026 untuk membantu golongan yang memerlukan di serata Singapura.

Masjid Khalid sasar kumpul $150,000 bagi Cabaran Presiden

Sep 27, 2026 | 5:55 PM
Pelawak dan pelakon, Sahfuddin Mahfudz, tidak mendapat tawaran berlakon daripada stesen televisyen hampir dua tahun.

Sahfuddin Mahfudz sedia sesuaikan diri dengan cita rasa baharu penonton

Sep 27, 2026 | 5:30 AM
Ketua Polis Johor, Encik Ab Rahaman Arsad, ditemui media pada Majlis Perhimpunan Bulanan serta Upacara Pelepasan Bantuan Sumber Manusia di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Johor.

Mayat bayi ditemui dengan kesan tikaman dalam mangkuk tandas di Kluang

Jul 30, 2026 | 6:07 PM
Majlis Pimpinan Pusat, Mahasiswa Keadilan Malaysia, Parti Keadilan Rakyat, Anwar, lapan ahli, sayap siswa

Anwar didakwa gagal, 8 pemimpin sayap siswa PKR umum keluar parti

May 12, 2026 | 2:31 PM
satcked store, home decor

Hiasan rumah unik kian diminati pengguna S’pura

Apr 20, 2026 | 11:51 AM
Masjid baru di Tampines, siap jelang 2029, Faishal

Masjid baru di Tampines dijangka siap jelang 2029, pembangunan diterajui LPM Darul Ghufran

Jul 25, 2025 | 8:08 PM
Pengarah filem aksi Malaysia, Zulkarnain Azhar, berhasrat menghasilkan filem seram pertamanya berjudul, ‘Polong’, setelah menonton filem ‘Dukun’ arahan Dain Said.

Filem ‘Polong’ kupas kisah Mona Fandey

Mar 7, 2025 | 6:04 PM

Mereka ialah Cik Nur Fatimah Khur Sheed Ahmad Shah, 21 tahun, bagi bidang Pengurusan Kaunter Hotel (Hotel Reception), Encik Arfan Amirun Arfiee, 21 tahun, bagi bidang Teknologi Kenderaan Rel dan Encik Shafriel Nur Iman Shammuain, 18 tahun, bagi bidang Sistem Pesawat Tanpa Pemandu.

Kedua-dua bidang Teknologi Kenderaan Rel dan Sistem Pesawat Tanpa Pemandu merupakan kemahiran baharu yang diperkenalkan dalam Pertandingan WorldSkills tahun ini.

Singapura juga meraih pingat pertamanya dalam bidang Pembinaan Digital sejak mula menyertai bidang tersebut di Pertandingan WorldSkills Edisi Khas pada 2022.

Secara keseluruhan, kontinjen Singapura meraih empat pingat perak, empat pingat gangsa dan 19 Pingat Kecemerlangan dalam pertandingan kemahiran terbesar di dunia itu.

Pencapaian tersebut termasuk anugerah dalam ketiga-tiga bidang kemahiran yang disertai Singapura buat kali pertama tahun ini, iaitu Teknologi Kenderaan Rel, Pengujian Perisian dan Sistem Pesawat Tanpa Pemandu.

Setiausaha Parlimen Kanan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pembangunan Negara, Dr Syed Harun Alhabsyi, berada di Shanghai bagi menghadiri Majlis Pembukaan serta memberikan sokongan kepada kontinjen Singapura.

Pengerusi Majlis WorldSkills Singapura merangkap Ketua Pegawai Eksekutif ITE, Encik Peter Lam, berkata dalam satu kenyataan media bahawa para peserta Singapura telah menunjukkan ketabahan dan kegigihan dalam memenuhi piawaian tinggi yang ditetapkan dalam pertandingan itu.

“Kami amat bangga dengan pencapaian mereka. Yang paling penting, mereka telah menunjukkan apa yang boleh dicapai golongan muda apabila mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik.

“Kami berharap pencapaian mereka dapat memberi inspirasi kepada lebih ramai belia Singapura untuk mencabar diri dan meneroka perkara yang boleh mereka capai melalui kemahiran,” katanya.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Daripada minat helikopter mainan ke persaingan dron di peringkat duniaSep 28, 2026 | 5:30 AM
Pelajar RP ulang kali ke China demi persiapan WorldSkills bagi bidang kemahiran Teknologi Kenderaan RelSep 4, 2026 | 7:07 PM
worldskillsPertandingankemahiran3d