Singapura bersedia membantu Indonesia dengan keadaan jerebu dan kebakaran hutan kian meruncing, kata Menteri Kemampanan dan Sekitaran, Cik Grace Fu, yang telah mengutarakan perkara itu kepada rakan sejawatan di negara tersebut.

“Kami telah bercakap mengenai perkara tersebut dengan negara jiran kami itu. Sebagaimana yang anda ketahui, ini adalah keadaan di mana... kerana adanya El Nino, kita sedang mengalami cuaca amat kering di rantau ini dan justeru, kebakaran hutan menjadi lebih sukar untuk dipadamkan,” kata Cik Fu kepada media di Our Tampines Hub pada 10 Oktober.

“Kami tahu ada usaha yang sedang dilaksana. Kami bersedia menghulurkan bantuan yang sewajarnya jika ia diperlukan,” kata Cik Fu lagi, sebelum menambah beliau telah bercakap dengan Menteri Sekitaran Indonesia, Encik Jumhur Hidayat, untuk menawarkan sokongan dan mengucapkan penghargaan kepada beliau atas usaha mengekang kebakaran hutan.

Menyentuh tentang keadaan di rantau ini, Cik Fu berkata cuaca kering yang melanda kawasan berkenaan telah menyukarkan usaha memadamkan kebakaran hutan.

Beliau turut menyokong usaha kerjasama serantau bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan.

Cik Fu berkata keadaan jerebu semakin buruk sepanjang minggu lalu berikutan peningkatan titik panas di Sumatera dan Kalimantan, Indonesia, selain keadaan angin yang tidak memihak kepada Singapura.

“Walaupun hujan dijangka turun pada hujung minggu, bacaan PSI (Indeks Pencemaran Udara) 24 jam berkemungkinan melebihi 200 dan memasuki kategori Sangat Tidak Sihat sekiranya keadaan jerebu berterusan,” kata beliau.

Menurut Cik Fu, pasukan bertindak jerebu telah mengadakan mesyuarat secara berkala bagi memantau perkembangan keadaan dan menyelaraskan langkah persediaan.

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Menteri Kemampanan dan Sekitaran, Cik Grace Fu, ketika memberi kenyataan kepada media mengenai keadaan jerebu di Our Tampines Hub pada 10 Oktober 2026. Keadaan jerebu di Singapura semakin buruk sepanjang minggu lalu, dengan bacaan Indeks Pencemaran Udara (PSI) 24 jam berkemungkinan melebihi paras 200 dan dijangka memasuki kategori Sangat Tidak Sihat pada hujung minggu ini sekiranya jerebu berterusan.

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Beliau memberi jaminan bahawa Singapura mempunyai bekalan pelitup N95 yang mencukupi dan bersedia untuk mengagihkannya kepada rakyat Singapura sekiranya PSI 24 jam mencecah paras 200.

Keadaan jerebu di Singapura dijangka bertambah buruk pada hujung minggu ini, selepas mencatat paras 192 pada 9 Oktober.

“Apabila bacaan PSI 24 jam mencecah 200, kami akan mengaktifkan pengagihan pelitup muka. Rakyat Singapura yang layak boleh mendapatkan pelitup tersebut melalui mesin layan diri atau kelab masyarakat,” kata Cik Fu.

Singapura juga bersedia mengaktifkan pusat perlindungan jerebu di kawasan masyarakat sebagai sebahagian daripada pelan kontingensi bagi melindungi kesihatan awam, khususnya golongan yang lebih terdedah kepada kesan pencemaran udara.

Ini termasuk warga emas, kanak-kanak kecil, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah paru-paru dan jantung.

Pusat sedemikian juga menyediakan ruang yang lebih selamat kepada penduduk, khususnya mereka yang tidak mempunyai alat hawa dingin di rumah.

Pusat tersebut ditempatkan di ruang berhawa dingin di kelab masyarakat (CC), serta beberapa pusat Jawatankuasa Penduduk (RC) dan Rangkaian Penduduk (RN).

Ruang berkenaan turut dilengkapi alat pembersih udara bagi membantu mengurangkan pendedahan kepada pencemaran udara.

“Sekiranya mereka tidak mempunyai alat hawa dingin di rumah, mereka boleh mendapatkan perlindungan di ruang berhawa dingin yang dilengkapi alat pembersih udara ini,” tambah Cik Fu.

Dalam pada itu, pemerintah turut menyediakan garis panduan mengikut tahap PSI bagi pelbagai sektor, termasuk sekolah, prasekolah, tempat kerja dan institusi penjagaan kesihatan.

Menurut Cik Fu, agensi berkaitan akan mengeluarkan nasihat dan panduan berdasarkan keadaan jerebu semasa.

Ini termasuk Kementerian Pendidikan (MOE), yang akan memberikan panduan mengenai langkah yang perlu diambil oleh sekolah apabila bacaan PSI meningkat ke tahap berbeza.

“Kami memantau keadaan ini dengan teliti dan telah menyediakan pelan yang diperlukan. Kami akan melakukan apa sahaja yang perlu untuk melindungi kesihatan awam rakyat Singapura,” kata Cik Fu.

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