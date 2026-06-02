Stadium Clementi tutup mulai 7 Jul bagi kerja pembangunan semula

Stadium Clementi yang berwajah baru bakal menawarkan pelbagai kemudahan termasuk trek joging baru, padang sofbol, padang serba guna bagi besbol atau bola sepak, serta gelanggang berbumbung.

Stadium Clementi akan ditutup mulai 7 Julai bagi kerja pembangunan semula dan akan dibuka semula pada 2030, umum Menteri Pendidikan yang juga Anggota Parlimen (AP) bagi GRC West Coast-Jurong West, Encik Desmond Lee.

Stadium berwajah baru itu bakal menawarkan pelbagai kemudahan termasuk trek joging baru, padang bola lisut, padang serba guna bagi besbol atau bola sepak, serta gelanggang berbumbung, kata Encik Lee dalam satu hantaran di Facebook pada 1 Jun.

Menurut laman web ActiveSG, stadium sedia ada mempunyai sebuah padang, trek larian dan sudut kecergasan.

Stadium tersebut, yang dibuka pada 1983, terletak di tapak antara West Coast Road dengan Eskpreswe Ayer Rajah (AYE).

Sepanjang tempoh penutupan sementara Stadium Clementi, Encik Lee berkata orang ramai boleh mengunjungi lokasi alternatif seperti Pusat Sukan dan Rekreasi Clementi, Stadium Jurong East serta Stadium Bukit Gombak.

“Terima kasih atas kesabaran dan kefahaman anda sedang rakan sekerja kami daripada Majlis Sukan Singapura (SportSG) membina ruang lebih baik untuk masyarakat kita.