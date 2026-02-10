Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi yang juga Penasihat Pertubuhan Akar Umbi GRC Nee Soon (kanan) ikut serta dalam beberapa kegiatan seperti berjalan pantas dan yoga bersama penduduk di Penghubung Taman Empangan Yishun pada 8 Februari. - Foto PERSATUAN RAKYAT

Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi yang juga Penasihat Pertubuhan Akar Umbi GRC Nee Soon (kanan) ikut serta dalam beberapa kegiatan seperti berjalan pantas dan yoga bersama penduduk di Penghubung Taman Empangan Yishun pada 8 Februari. - Foto PERSATUAN RAKYAT

Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi, yang juga Penasihat Pertubuhan Akar Umbi GRC Nee Soon (kanan) telah menyertai penduduk bersama Rangkaian Sukan Komuniti Nee Soon Link bagi acara ‘Dam Good Walk, Refreshed’ pada 8 Februari. - Foto PERSATUAN RAKYAT

Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi, yang juga Penasihat Pertubuhan Akar Umbi GRC Nee Soon (kanan) telah menyertai penduduk bersama Rangkaian Sukan Komuniti Nee Soon Link bagi acara ‘Dam Good Walk, Refreshed’ pada 8 Februari. - Foto PERSATUAN RAKYAT

Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi yang juga Penasihat Pertubuhan Akar Umbi GRC Nee Soon (kanan) ikut serta dalam beberapa kegiatan seperti berjalan pantas dan yoga bersama penduduk di Penghubung Taman Empangan Yishun pada 8 Februari. - Foto PERSATUAN RAKYAT

Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi yang juga Penasihat Pertubuhan Akar Umbi GRC Nee Soon (kanan) ikut serta dalam beberapa kegiatan seperti berjalan pantas dan yoga bersama penduduk di Penghubung Taman Empangan Yishun pada 8 Februari. - Foto PERSATUAN RAKYAT

Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi, yang juga Penasihat Pertubuhan Akar Umbi GRC Nee Soon (kanan) telah menyertai penduduk bersama Rangkaian Sukan Komuniti Nee Soon Link bagi acara ‘Dam Good Walk, Refreshed’ pada 8 Februari. - Foto PERSATUAN RAKYAT

Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi, yang juga Penasihat Pertubuhan Akar Umbi GRC Nee Soon (kanan) telah menyertai penduduk bersama Rangkaian Sukan Komuniti Nee Soon Link bagi acara ‘Dam Good Walk, Refreshed’ pada 8 Februari. - Foto PERSATUAN RAKYAT

Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi yang juga Penasihat Pertubuhan Akar Umbi GRC Nee Soon (kanan) ikut serta dalam beberapa kegiatan seperti berjalan pantas dan yoga bersama penduduk di Penghubung Taman Empangan Yishun pada 8 Februari. - Foto PERSATUAN RAKYAT

Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi yang juga Penasihat Pertubuhan Akar Umbi GRC Nee Soon (kanan) ikut serta dalam beberapa kegiatan seperti berjalan pantas dan yoga bersama penduduk di Penghubung Taman Empangan Yishun pada 8 Februari. - Foto PERSATUAN RAKYAT

Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), merangkap Penasihat Pertubuhan Akar Umbi GRC Nee Soon, Dr Syed Harun Alhabsyi, telah menyertai penduduk bersama Rangkaian Sukan Komuniti Nee Soon Link bagi acara ‘Dam Good Walk, Refreshed’.

Berlangsung pada 8 Februari, acara tersebut menandakan pembukaan rasmi Penghubung Taman Empangan Yishun (Yishun Dam Park Connector) sepanjang 1.6 kilometer yang baru dibangunkan oleh Lembaga Taman Negara (NParks).

Selain kegiatan berjalan pantas, Dr Syed Harun juga telah ikut serta dalam kegiatan menimbus tanah bagi penanaman pokok dan sesi yoga beramai-ramai, menurut Majlis Bandaran Nee Soon (NSTC).

“Penghubung taman baru ini menyediakan akses yang lebih selamat merentasi kunci pasang surut dan menghubungkan rangkaian penghubung taman sedia ada secara lancar, termasuk Penghubung Taman Seletar West dan Rower’s Bay.

“Ia turut dilengkapi dengan hentian rehat baru yang menyediakan bangku, landskap hijau, serta pencahayaan tambahan di sepanjang laluan demi keselamatan dan kejelasan penglihatan yang lebih baik,” kata NSTC.

Menurut laporan pada Mei 2024, persimpangan jalan di kededua belah Empangan Yishun dijadualkan untuk diperluaskan menjelang 2026 bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas di kawasan tersebut semasa waktu sibuk pada pagi dan petang.

Tiga persimpangan trafik akan diperluas dan diatur semula – di Yishun Avenue 1 dan Yishun Avenue 8, Yishun Avenue 1 dan Seletar West Link, serta Seletar West Link dan West Camp Road.

Ia dilakukan agar kenderaan yang menuju ke Seletar North Link melalui Seletar West Link sebaliknya akan menggunakan West Camp Road, tambah laporan itu.