SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Syed Harun sertai acara pembukaan Penghubung Taman Empangan Yishun

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Singapura

Syed Harun sertai acara pembukaan Penghubung Taman Empangan Yishun

Feb 10, 2026 | 4:39 PM

Syed Harun sertai acara pembukaan Penghubung Taman Empangan Yishun

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Singapore, Dr Syed Harun Alhabsyi, Nee Soon GRC, Dam Good Walk, Refreshed, Yishun Dam
Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi, yang juga Penasihat Pertubuhan Akar Umbi GRC Nee Soon (kanan) telah menyertai penduduk bersama Rangkaian Sukan Komuniti Nee Soon Link bagi acara ‘Dam Good Walk, Refreshed’ pada 8 Februari. - Foto PERSATUAN RAKYAT

Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), merangkap Penasihat Pertubuhan Akar Umbi GRC Nee Soon, Dr Syed Harun Alhabsyi, telah menyertai penduduk bersama Rangkaian Sukan Komuniti Nee Soon Link bagi acara ‘Dam Good Walk, Refreshed’.

Berlangsung pada 8 Februari, acara tersebut menandakan pembukaan rasmi Penghubung Taman Empangan Yishun (Yishun Dam Park Connector) sepanjang 1.6 kilometer yang baru dibangunkan oleh Lembaga Taman Negara (NParks).

Selain kegiatan berjalan pantas, Dr Syed Harun juga telah ikut serta dalam kegiatan menimbus tanah bagi penanaman pokok dan sesi yoga beramai-ramai, menurut Majlis Bandaran Nee Soon (NSTC).

“Penghubung taman baru ini menyediakan akses yang lebih selamat merentasi kunci pasang surut dan menghubungkan rangkaian penghubung taman sedia ada secara lancar, termasuk Penghubung Taman Seletar West dan Rower’s Bay.

“Ia turut dilengkapi dengan hentian rehat baru yang menyediakan bangku, landskap hijau, serta pencahayaan tambahan di sepanjang laluan demi keselamatan dan kejelasan penglihatan yang lebih baik,” kata NSTC.

Menurut laporan pada Mei 2024, persimpangan jalan di kededua belah Empangan Yishun dijadualkan untuk diperluaskan menjelang 2026 bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas di kawasan tersebut semasa waktu sibuk pada pagi dan petang.

Tiga persimpangan trafik akan diperluas dan diatur semula – di Yishun Avenue 1 dan Yishun Avenue 8, Yishun Avenue 1 dan Seletar West Link, serta Seletar West Link dan West Camp Road.

Ia dilakukan agar kenderaan yang menuju ke Seletar North Link melalui Seletar West Link sebaliknya akan menggunakan West Camp Road, tambah laporan itu.

Sementara itu, mantan Anggota Parlimen (AP) GRC Nee Soon, Encik Derrick Goh, turut berkongsi dalam satu catatan Facebook pada September 2024 bahawa projek NParks bagi Empangan Yishun telah bermula dan dijadual siap pada separuh kedua 2025.

Laporan berkaitan
Syed Harun: Hanya segelintir sewa rumah kedai Kg Gelam naik 25% atau lebih Feb 3, 2026 | 3:48 PM
Syed Harun tolak dakwaan tidak berwibawa semasa khidmat sebagai NMPJan 14, 2026 | 10:30 PM
Dr Syed Harun Alhabsyinee soonyishun
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg