Tampines merupakan kawasan perancangan dengan paling ramai penduduk di Singapura untuk tahun ketiga berturut-turut, namun bandar di kawasan timur laut lain, iaitu Sengkang dan Punggol, juga mencatat pertumbuhan yang lebih pantas.

Tampines mencatatkan seramai 296,060 warganegara dan penduduk tetap pada Jun, mendahului Bedok yang mempunyai seramai 272,120 penduduk, Sengkang mempunyai seramai 265,830 penduduk, Woodlands mempunyai seramai 255,280 penduduk, dan Jurong West pula mempunyai seramai 250,890 penduduk.

Punggol berada di kedudukan kelapan dengan seramai 204,490 penduduk.

Perangkaan ini didedahkan dalam edisi kedua buletin Surat Berita Statistik Singapura, yang diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan Singapura (SingStat) pada 28 Oktober.

Walaupun Tampines menjadi kawasan paling padat dengan penduduk sejak 2024, ia tidak tersenarai dalam kelompok 10 kawasan perancangan dengan kadar pertumbuhan paling pantas.

Sepanjang sedekad yang lalu, Sengkang telah berkembang lebih pantas berbanding Tampines, iaitu pada kadar purata sebanyak 1.9 peratus setahun, berbanding sekitar 1.3 peratus bagi Tampines.

Sengkang menambah seramai 46,450 penduduk – berbanding 36,950 penduduk di Tampines – sekaligus melonjak dari tempat keenam pada 2016 ke tempat ketiga pada 2026.

Kawasan jirannya, Punggol, pula berkembang sebanyak 4.6 peratus setahun dan memasuki kelompok 10 kawasan perancangan paling ramai penduduk pada 2026, dengan pertambahan seramai 74,110 penduduk berbanding 130,380 penduduk pada 2016.

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Antara kawasan yang disenaraikan oleh SingStat, kadar pertumbuhan Punggol berada di tempat kedua di belakang Downtown Core (daerah pusat perniagaan), di mana sebahagian daripada pertumbuhannya didorong oleh perubahan sempadan.

Pembahagian kawasan tersebut adalah berdasarkan Pelan Induk 2025 Penguasa Pembangunan Semula Bandar (URA), yang membahagikan Singapura kepada 55 kawasan perancangan yang mungkin berbeza daripada persepsi umum orang ramai mengenai kejiranan mereka.

Bandar yang lebih baharu mencatatkan kadar peratusan kanak-kanak di bawah usia 15 tahun yang paling tinggi.

Tengah mencatatkan kadar tertinggi sebanyak 20.3 peratus, diikuti oleh Punggol, sebanyak 19.6 peratus. Sengkang pula berada di tempat keenam pada kadar 16.3 peratus.

Data tersebut turut menunjukkan bahawa penduduk di Outram adalah yang paling tua secara purata, dengan sebanyak 28.9 peratus penduduk berusia 65 tahun ke atas dengan usia median mencecah 50 tahun.

Di Outram, Ang Mo Kio, Jurong East, Bukit Merah, dan Rochor, lebih daripada seorang dalam setiap empat penduduk terdiri daripada warga emas.

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