“Persahabatran dua hala yang kuat antara TNI AL dengan RSN tentu sekali tidak terhad pada latihan ini,” kata Kolonel Chan semasa memberi ucapan di upacara tersebut.

“Tentera laut kededua negara saling berurusan dalam banyak bidang dan pada berbilang peringkat. Ini adalah hasil saban tahun bekerjasama rapat dan memupuk persahabatan kuat, yang membolehkan kami mempunyai tahap saling mempercayai yang tinggi dan menjalankan operasi bersama.”

“Our navies engage each other in many areas and across multiple levels. It is through the many years of working closely together, and strong friendships that we have built, that allow us to have a high level of mutual trust and interoperability.”