Terminal peribadi, kemudahan baru di Terminal 2 Lapangan Terbang Changi pada 2027
Terminal peribadi, kemudahan baru di Terminal 2 Lapangan Terbang Changi pada 2027
CAG berkata telah mulakan kerja pembangunan semula bekas tapak terminal JetQuay
Apr 15, 2026 | 7:33 PM
Terminal peribadi, kemudahan baru di Terminal 2 Lapangan Terbang Changi pada 2027
Antara tarikan utama ialah amfiteater berbumbung pertama di Changi serta sebuah plaza terbuka, yang direka untuk menganjurkan acara berskala kecil hingga sederhana. - Foto CHANGI AIRPORT GROUP
Penumpang yang mencari pengalaman premium apabila berlepas dari Lapangan Terbang Changi boleh menikmati sebuah terminal peribadi dan hab gaya hidup baharu menjelang pertengahan 2027.
Dalam satu kenyataan pada 15 April, Kumpulan Lapangan Terbang Changi (CAG) berkata ia telah memulakan kerja-kerja pembangunan semula bekas tapak terminal JetQuay untuk golongan penting (VIP).
Changi sekali lagi dinobat Lapangan Terbang Terbaik Dunia 2026Mar 19, 2026 | 4:50 PM