Topic followed successfullyGo to BHku
Teroka krisis alam sekitar sejagat menerusi ‘Sands of Times’
Pelajar SP bangun pameran simulasi di Stesen Janakuasa Pasir Panjang demi didik masyarakat tentang kesan genting kekurangan pasir dunia
Apr 9, 2026 | 12:18 AM
Walaupun projek tahun akhirnya yang bertajuk ‘Sands of Times’ bukanlah menjadi projek pilihan pertamanya, minat Cik Syuhrah Huwaida Yamanhizas terhadap topik projek tersebut mula terbangkit setelah mendalami perihal sumber pasir yang semakin kekurangan dan kesannya terhadap alam sekitar. - Foto POLITEKNIK SINGAPURA
Meskipun projek tahun akhirnya, Sands of Times, bukan projek pilihan pertamanya, minat Cik Syuhrah Huwaida Yamanhizas terhadap perihal sumber pasir yang kian kekurangan dan kesannya terhadap alam sekitar kian bangkit.
Cik Syuhrah, 20 tahun, mula mendalami topik tersebut dengan gigih bagi mencipta pameran muzium simulasi di Stesen Janakuasa Pasir Panjang yang dapat menggambarkan dapatan kajiannya tentang pasir.
Laporan berkaitan
