Berita tentang dua adik-beradik yang menjadi mangsa penderaan seksual dan rogol amat meruntun hati.

Lebih memilukan, perbuatan itu berlaku di sebuah masjid dan dilakukan oleh seseorang yang berada dalam kedudukan yang sepatutnya dipercayai.

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