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Terus jadikan masjid ruang terbuka, selamat bagi belia
Kegiatan di masjid bantu belia bina keyakinan, identiti; persiap diri bagi masa depan
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Berita tentang dua adik-beradik yang menjadi mangsa penderaan seksual dan rogol amat meruntun hati.
Lebih memilukan, perbuatan itu berlaku di sebuah masjid dan dilakukan oleh seseorang yang berada dalam kedudukan yang sepatutnya dipercayai.
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