Pihak polis sedang menyiasat satu insiden yang melibatkan tiga anggota Polis Trafik (TP) yang menunggang motosikal, susulan tularnya satu video dalam talian yang memaparkan mereka didakwa menunggang tanpa langkah berjaga-jaga yang sewajarnya.

Menjawab pertanyaan daripada The Straits Times, pihak polis menyatakan pada 13 September bahawa mereka sedia maklum mengenai insiden tersebut.

“Tindakan mereka sedang disiasat, dan tindakan sewajarnya akan diambil terhadap mereka,” kata pihak polis.

Dalam rakaman kamera papan pemuka yang dikongsikan di halaman Facebook SGRV ADMIN pada 11 September, dua anggota Polis Trafik (TP) yang menunggang motosikal dilihat menukar lorong selepas keluar dari satu selekoh, memotong masuk ke hadapan kereta yang mempunyai kamera tersebut, lalu membelok semula tidak lama kemudian.

Seorang lagi anggota pengiring TP kemudian menghampiri dari sebelah kiri kereta itu, menukar lorong, memotong kereta tersebut dan membelok masuk ke laluannya, menyebabkan pemandu terpaksa membrek secara mengejut.

Tindakan itu kelihatan mengejutkan penumpang kereta berkenaan. Salah seorang daripada mereka kedengaran bersuara dalam video itu, “Kenapa dia buat begitu?” merujuk kepada anggota TP yang ketiga itu.

Menurut kapsyen pada hantaran Facebook tersebut, kejadian itu dirakam pada jam 3 pagi, 4 September di Ubi Avenue 3.

Di bawah Akta Lalu Lintas Jalan Raya, adalah satu kesalahan untuk memandu kenderaan bermotor di jalan raya tanpa penjagaan dan perhatian yang sewajarnya atau tanpa pertimbangan yang wajar terhadap pengguna jalan raya yang lain.

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