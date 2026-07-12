Tiga stesen baharu Laluan Circle dibuka Stesen MRT Keppel, Cantonment, Prince Edward Road tutup gelung Laluan Circle, kurangkan masa perjalanan pengguna.

Pengguna kereta api pada awal pagi dapat merasai pengalaman menaiki tiga stesen MRT Laluan Circle (CCL) baharu – Keppel, Cantonment dan Prince Edward Road – yang dibuka kepada orang ramai pada awal pagi 12 Julai.

Ketiga-tiga stesen ini menutup gelung Laluan Circle, menandakan siapnya projek yang telah dibina selama lebih 30 tahun, dan dijangka dapat mengurangkan masa perjalanan pengguna kereta api.

Peringkat pertama CCL mula beroperasi pada 2009.

Antara mereka yang bergegas untuk mencuba kereta api baharu di CCL ialah Leroy Lim, 10 tahun, yang bangun pada pukul 4.40 pagi untuk menaiki kereta api pertama yang tiba di stesen MRT Keppel yang baru dibuka bersama bapanya.

Pelajar darjah empat dari Sekolah Mee Toh itu, seorang peminat pengangkutan awam, berkata dia bertekad untuk menaiki kereta api pertama yang tiba pada pukul 6.14 pagi.

Di stesen MRT Prince Edward Road, pengurus stesen, Encik Muhammad Faizul, berkata sekumpulan 10 pegawai menghabiskan masa selama empat bulan untuk membuat persediaan bagi hari pembukaan.

“Semasa saya mula-mula datang, langsung tiada apa-apa di sini. Jadi, kami perlu menyediakan dokumen dan menyediakan stesen. Kami perlu memastikan tangga bergerak dan lif berfungsi dengan baik,” katanya.

Sebelum ini, Encik Faizul merupakan pengurus stesen di stesen Labrador Park, tetapi telah menawarkan diri untuk berpindah ke stesen MRT Prince Edward Road pada Mac kerana beliau ingin mempelajari kemahiran baharu dan membantu menyediakan stesen baharu.

Di Stesen MRT Cantonment, seorang penumpang, Cik Dina Chan, 58 tahun, berkata pembukaan stesen Cantonment akan mengurangkan masa perjalanannya ke VivoCity, tempat beliau pergi membeli-belah.

Dahulu, pekerja pentadbiran itu perlu berjalan kaki selama kira-kira 10 minit dari rumahnya di Cantonment ke stesen MRT Outram Park dan menaiki Laluan Timur Laut (NEL) ke stesen MRT HarbourFront.

Kini, ia mengambil masa lima minit untuk berjalan kaki ke stesen MRT Cantonment, yang menghubungkan stesen MRT HarbourFront di CCL.

“Kadangkala masa menunggu bas juga agak lama. Saya lebih suka menaiki MRT,” kata Cik Chan.

Stesen Cantonment – ​​terletak di bawah tanah yang menempatkan Stesen Kereta Api Tanjong Pagar – mempunyai siling melengkung dan 24 mural yang mengingatkan tentang stesen kereta api, bersama-sama dengan jam analog yang besar.

Stesen Kereta Api Tanjong Pagar dibuka pada 1932 dan kereta api terakhir yang dikendalikan oleh Keretapi Tanah Melayu (KTM) Malaysia meninggalkan stesen itu pada 30 Jun 2011.

Dua bulan sebelumnya, pada April 2011, stesen itu diwartakan sebagai Monumen Kebangsaan, yang bermaksud bentuk dan fasadnya mesti kekal tidak berubah.

Stesen MRT Keppel dan Prince Edward Road juga mendapat inspirasi seni bina daripada masa lalu mereka.

Di stesen MRT Keppel, penumpang boleh mengagumi arca dua haiwan terancam, versi miniatur mesin pengorek terowong yang digunakan untuk menggali tanah untuk sambungan CCL, dan ilustrasi masa lalu Keppel.