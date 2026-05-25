Panduan Daftar Masuk Digital Keluarga menambah kumpulan bahan yang semakin meningkat yang tersedia di sini untuk membantu ibu bapa dengan penggunaan peranti dan masa skrin. - Foto ST

Orang ramai boleh mendapatkan petua dan strategi praktikal untuk mengurus tabiat digital anak-anak mereka dan mempunyai pengalaman yang lebih selamat di TikTok, dengan set sumber tempatan baharu oleh wadah media sosial itu.

Dipanggil Panduan Daftar Masuk Digital Keluarga, ia menambah kumpulan bahan yang semakin meningkat yang tersedia di sini untuk membantu ibu bapa dengan penggunaan peranti dan masa skrin, serta bertujuan untuk menggalakkan keluarga mengadakan perbualan terbuka tentang cara mereka menggunakan wadah tersebut.

Pelancaran sumber itu hadir di tengah-tengah peningkatan kesedaran untuk ibu bapa bagi mengadakan perbualan dengan anak-anak mereka tentang penggunaan skrin, dan bukannya bergantung hanya pada sekatan.

Tersedia dalam talian pada aplikasi TikTok dan Hab Digital Singapura TikTok, kit alat boleh cetak dan versi panduan yang mudah alih, direka bentuk untuk membantu keluarga menyemak tabiat digital mereka melalui kuiz, dan menetapkan sempadan keselamatan praktikal secara bersama.

Panduan ini termasuk gambaran keseluruhan ciri keselamatan TikTok, seperti gandingan keluarga untuk akaun dan papan pemuka masa skrin, serta gesaan perbualan yang boleh digunakan oleh keluarga untuk lebih memahami pengalaman dalam talian mereka.

Ia juga akan menyertakan video oleh pencipta kandungan tempatan Cik Denise Teo, 28 tahun, yang dikenali dalam talian sebagai Supercatkei, tentang cara ibu bapa dan remaja Singapura boleh menavigasi keselamatan digital dalam kehidupan seharian. Video itu akan dikeluarkan pada Julai 2026.

Bercakap pada pelancaran panduan itu di Malayan Council di Esplanade Mall pada 25 Mei,Menteri Negara (Kesihatan merangkap Penerangan dan Pembangunan Digital), Cik Rahayu Mahzam berkata ramai ibu bapa telah berkongsi bahawa mereka berjuang untuk bersaing dengan permintaan digital yang semakin berkembang.

“Dunia digital hari ini memberikan ibu bapa cabaran yang bukan seperti sebelum ini. Ia kompleks, bergerak pantas dan amat penting untuk anak-anak kita,” kata Cik Rahayu, sambil menambah bahawa ibu bapa sedang mencari sokongan yang praktikal dan boleh diakses.

Beliau berkata laman web Penguasa Pembangunan Infokom Media (IMDA) mengandungi pelbagai sumber untuk ibu bapa yang disesuaikan dengan pencapaian yang berbeza, seperti apabila kanak-kanak menerima peranti pertama mereka, menyediakan akaun media sosial pertama mereka atau bermain permainan dalam talian pertama mereka.

Cik Rahayu berkata Kementerian Penerangan dan Pembangunan Digital (MDDI) juga sejak November 2025 bekerjasama dengan rakan kongsi masyarakat dalam satu siri bengkel untuk menyokong ibu bapa dalam kalangankomuniti setempat mereka.

Mulai Julai 2026, TikTok dan TOUCH Cyber ​​Wellness akan mengadakan bengkel di Bukit-Batok East, katanya. Ini bertujuan untuk melatih lebih 100 ibu bapa dan remaja tentang kewarganegaraan digital yang bertanggungjawab, kesediaan media sosial dan keselamatan dalam talian.