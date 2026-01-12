Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Pendidikan), Cik Jasmin Lau, memberitahu Parlimen pada 12 Januari, agensi sektor awam kian bekerjasama dengan pertubuhan yang dipercayai di luar sektor awam untuk pelbagai program dan mendekati rakyat Singapura dengan berkesan. - Foto MDDI

Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Pendidikan), Cik Jasmin Lau, memberitahu Parlimen pada 12 Januari, agensi sektor awam kian bekerjasama dengan pertubuhan yang dipercayai di luar sektor awam untuk pelbagai program dan mendekati rakyat Singapura dengan berkesan. - Foto MDDI

Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Pendidikan), Cik Jasmin Lau, memberitahu Parlimen pada 12 Januari, agensi sektor awam kian bekerjasama dengan pertubuhan yang dipercayai di luar sektor awam untuk pelbagai program dan mendekati rakyat Singapura dengan berkesan. - Foto MDDI

Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Pendidikan), Cik Jasmin Lau, memberitahu Parlimen pada 12 Januari, agensi sektor awam kian bekerjasama dengan pertubuhan yang dipercayai di luar sektor awam untuk pelbagai program dan mendekati rakyat Singapura dengan berkesan. - Foto MDDI

Undang-undang baru benarkan perkongsian data sektor awam dengan badan bukan pemerintah Sektor swasta turut tertakluk pada syarat penggunaan; boleh didenda, dijel jika salah guna data

Kini lebih mudah bagi agensi pemerintah berkongsi data dengan badan bukan pemerintah yang membantu pemerintah menyediakan perkhidmatan berteras rakyat dan kepakaran khusus.

Ini setelah pindaan kepada Akta Tadbir Urus Sektor Awam (PSGA) diluluskan di Parlimen pada 12 Januari, yang menyaksikan lapan Anggota Parlimen (AP) bangkit untuk membahaskan rang undang-undang itu.

Berucap di Parlimen, Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Pendidikan), Cik Jasmin Lau, berkata agensi sektor awam semakin bekerjasama dengan pertubuhan yang dipercayai di luar sektor awam untuk menyampaikan program dan mendekati rakyat Singapura dengan berkesan.

Ini termasuk agensi perkhidmatan sosial, rakan kongsi masyarakat dan badan bantu diri seperti Mendaki, Majlis Bantuan Pembangunan Masyarakat Cina (CDAC), Persatuan Pembangunan Masyarakat India Singapura (Sinda) dan Persatuan Serani.

“Mereka mempunyai rangkaian yang mendalam, pemahaman budaya dan kehadiran operasi di lapangan.

“Apabila kita bekerjasama, sokongan boleh menjadi lebih disasarkan, tepat pada masanya dan diselaraskan,” katanya.

PSGA kali pertama diluluskan di Parlimen pada 2018 untuk mewujudkan rangka kerja perundangan bagi agensi awam berkongsi data antara satu sama lain bagi tujuh tujuan yang menyokong kepentingan awam.

Sebelum pindaan baru ini, PSGA hanya meliputi perkongsian data antara agensi pemerintah, tetapi tidak dengan rakan kongsi luar.

Agensi sektor awam terpaksa bergantung terutama pada asas perundangan undang-undang umum iaitu persetujuan atau kepentingan awam apabila berkongsi data dengan rakan kongsi.

Agensi pemerintah turut menghadapi isu praktikal apabila mendapatkan persetujuan yang menjejas keupayaan rakan kongsi luar untuk membantu segmen yang terdedah dan kurang bernasib baik.

Dengan pindaan ini, agensi sektor awam kini dibenarkan untuk berkongsi data dengan rakan kongsi luar yang dipercayai dalam memenuhi fungsi awam mereka, untuk tujuan yang sama di bawah PSGA.

Beliau memetik contoh bagaimana Kementerian Pendidikan (MOE) bekerjasama dengan badan bantu diri seperti Mendaki yang memahami keperluan masyarakat dengan baik, dan mempunyai hubungan dan rangkaian budaya yang kukuh.

“Dengan akses kepada data pelajar yang sesuai, mereka boleh mengenal pasti dan menyediakan sokongan yang disasarkan kepada pelajar tertentu dalam masyarakat etnik masing-masing.

“Data ini juga akan membantu rakan kongsi ini untuk menilai dan menambah baik program mereka,” kata Cik Lau.

Pindaan terkini memperluaskan rangka kerja perundangan kepada rakan kongsi di luar sektor awam yang mungkin memerlukan data yang telah dimiliki oleh pemerintah, untuk memberikan perkhidmatan secara berkesan bagi pihak pemerintah.

Sebagai contoh, untuk membantu badan masyarakat menghulurkan bantuan sosial kepada rakyat Singapura yang memerlukan, sektor awam mungkin perlu berkongsi dengan mereka senarai individu yang layak, berserta butiran hubungan dan kelayakan mereka.

Begitu juga, persatuan perdagangan memerlukan pandangan tentang keperluan perniagaan supaya mereka boleh menyesuaikan skim sokongan untuk perusahaan kecil dan sederhana (SME) dengan lebih baik.

Pindaan kepada akta ini juga akan memastikan data yang dikongsi dengan rakan kongsi luar dilakukan dengan kebertanggungjawapan yang betul, dan dengan cara yang dilindungi dan selamat.

Cik Lau berkata akta baru itu “tidak mewujudkan kebebasan untuk semua” dan tidak mengatasi undang-undang bertulis lain, keistimewaan undang-undang atau sekatan kontrak sedia ada.

“Ia tidak membenarkan perkongsian data untuk eksploitasi komersial, pemasaran atau tujuan yang tidak berkaitan.

“Dan ia tidak menghapuskan pilihan untuk agensi awam bergantung pada persetujuan atau saluran undang-undang lain di mana ini tetap sesuai,” katanya.

Contohnya, data yang dikongsi oleh agensi pemerintah hanya boleh dikongsi apabila terdapat tujuan yang sah di bawah tujuh tujuan dalam PSGA sedia ada.

Agensi tersebut juga mesti diberi kuasa oleh menteri yang berkaitan atau perwakilannya untuk berkongsi data dengan rakan kongsi luar yang dipercayai, dengan dokumentasi yang betul tentang tujuan khusus, skop data dan rakan kongsi luar yang diluluskan untuk menerima data.

Rakan kongsi luar juga terikat dengan syarat penggunaan yang merangkumi keperluan perlindungan data dan keselamatan data yang mengikat secara kontrak.

Pindaan tersebut juga memberikan kejelasan undang-undang bahawa agensi awam bukan sahaja boleh berkongsi, bahkan juga menggunakan data yang mereka ada untuk tujuan sektor awam yang dinyatakan dalam PSGA.

Hukuman jenayah juga akan dikenakan ke atas individu dari sektor bukan pemerintah jika mereka didapati menyalahgunakan data yang dikongsi dengan mereka semasa bekerja dengan pemerintah.

Individu dari sektor bukan pemerintah yang didapati menyalahgunakan data yang dikongsi dengan mereka akan tertakluk kepada denda tidak lebih $5,000 atau hukuman penjara tidak lebih dua tahun atau kedua-duanya.

Pegawai awam juga tertakluk kepada tindakan tatatertib dalaman jika mereka menyalahgunakan data.

Ini termasuk jika mereka menggunakan atau mendedahkan data atau mengenal pasti semula maklumat tanpa nama untuk tujuan yang tidak dibenarkan.

“ “Sebaik sahaja perkongsian data dianggap sesuai, bagaimanakah kita melantik dan menilai rakan kongsi luar? Apakah keupayaan yang mesti dimiliki oleh rakan kongsi sebelum data diamanahkan kepada mereka? Dan bagaimanakah kita memastikan pematuhan adalah kukuh tetapi tidak terlalu membebankan? Dalam pertimbangan kami, GPC sedar terdapat banyak jenis data daripada data tanpa nama dan agregat. kepada data perniagaan dan ekonomi, serta data sensitif yang berkaitan dengan data peribadi dan digital.” Anggota Parlimen (AP) GRC Pasir Ris-Changi, Encik Sharael Taha.

“ “Seperti semua institusi tadbir urus kita, budi bicara eksekutif perlu dibatasi, boleh dikaji semula dan telus, terutamanya apabila ia melibatkan data rakyat. Ini lebih-lebih lagi apabila data tersebut sangat sensitif. Saya tidak perlu mengingatkan semua orang bahawa data adalah kekuatan, memandangkan kita hidup dalam dunia penipuan, penyamaran, kecurian data dan kecurian identiti yang kini dipertingkatkan oleh kecerdasan buatan generatif dan peningkatan eksponen.” Anggota Parlimen (AP) GRC Sengkang, Cik He Ting Ru.