Dua blok Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) di Tiong Bahru yang hampir tidak mencapai undian yang mencukupi bagi Program Peningkatan Rumah (HIP) pada 2025 akan menjalani kerja naik taraf selepas undian semula yang berjaya.

Anggota Parlimen (AP) GRC Tanjong Pagar, Encik Foo Cexiang, berkata dalam satu hantaran Facebook pada 27 Oktober bahawa undian semula telah diadakan pada 25 Oktober dan kedua-dua blok – Blok 34, Kim Cheng Street; dan Blok 35, Lim Liak Street – telah mencapai 75 peratus.

Blok 34 memperoleh 75 peratus undi menyokong HIP, manakala Blok 35 memperoleh 87 peratus.

Dalam keputusan undian yang diterbitkan pada November 2025, Blok 34 kekurangan dua undi untuk mencapai undian mencukupi (67 peratus), manakala Blok 35 kekurangan satu undi (73 peratus).

Blok 34 mempunyai 24 unit dan Blok 35 mempunyai 15 unit.

Kedua-dua blok itu adalah antara 29 blok di kawasan kejiranan tersebut yang penduduknya mengundi sama ada atau tidak mahu meneruskan HIP. Undian berjaya di 27 blok yang lain.

Kesemua blok itu merupakan flat empat tingkat tanpa lif yang dibina pada 1949 oleh syarikat Singapore Improvement Trust, pendahulu HDB.

HIP dilancarkan pada 2007 untuk memperindah kawasan perumahan lama dan menangani masalah penyelenggaraan yang lazim, seperti konkrit yang mengelupas.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Nada Fitri, Anugerah 2026, juara pertandingan nyanyian

Nada Fitri sambut hari lahir, julang gelaran juara ‘Anugerah 2026’

Oct 28, 2026 | 6:08 PM
kemas rumah, susun rumah, The Space Edit

Dua sahabat tawar khidmat susun rumah, bantu pelanggan urus lambakan barang

Oct 28, 2026 | 5:00 PM
Indonesia, S’pura, kabel Internet dasar laut

Indonesia beri reaksi isu kabel dasar laut; gesa elak transit umrah di S’pura, M’sia

Oct 28, 2026 | 2:50 PM
Menteri Kedua (Ehwal Luar merangkap Ehwal Dalam Negeri), Cik Sim Ann (dua dari kiri), diiringi Pesuruhjaya Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF), Encik Eric Yap, memperkenalkan robot penyelamat mangsa yang terperangkap dalam kenderaan semasa Ekspo Pengurusan Bencana dan Kecemasan Antarabangsa Singapura pada 28 Oktober.

SCDF perkenal robot pengalih kenderaan untuk tangani kebakaran EV

Oct 28, 2026 | 5:04 PM
HIP, Tiong Bahru, flat HDB

2 blok HDB di Tiong Bahru diteruskan naik taraf HIP selepas undian semula berjaya

Oct 28, 2026 | 3:59 PM
Kerja memanjangkan lorong itu akan bermula pada November, kata Penguasa Pengangkutan Darat (LTA).

Lorong berbasikal khas di Seletar bakal dipanjangkan seganda

Oct 28, 2026 | 3:50 PM
Laluan bertingkat akan memisahkan pergerakan e-ART daripada kenderaan persendirian bagi membolehkan perjalanan yang lebih lancar.

Jajaran Skudai, Tebrau diberi keutamaan bagi pelaksanaan e-ART Johor

Oct 28, 2026 | 1:58 PM
umrah, konflik Timur Tengah, risiko keselamatan

Penganalisis: Perjalanan umrah ketika ini bawa risiko lebih tinggi; keadaan mungkin cepat berubah

Oct 27, 2026 | 8:24 PM
BG Fairoz, Latihan Wallaby, Angkatan Bersenjata Singapura

BG Fairoz: Latihan bermutu, teknologi, transformasi infantri teras kekuatan SAF

Oct 26, 2026 | 6:00 PM
Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Pakistan, Encik Mohammad Ishaq Dar (kiri), Menteri Pertahanan, Encik Khawaja Muhammad Asif, dan Panglima Angkatan Tentera, Fil Marsyal Asim Munir, menghadiri mesyuarat Pakatan Pertahanan Makkah membabitkan Pakistan, Arab Saudi dan Turkey di Riyadh pada 5 Oktober. Ketiga-tiga negara dijadual mengadakan rundingan dengan Iran di Teheran pada 26 Oktober bagi meredakan ketegangan serantau susulan peningkatan serangan Houthi terhadap Arab Saudi.

Saudi, Turkey, Pakistan berunding dengan Iran, redakan ketegangan serantau

Oct 26, 2026 | 3:14 PM

Ia hanya dijalankan jika sekurang-kurangnya 75 peratus isi rumah warga Singapura yang layak dalam sesebuah blok mengundi menyokongnya. Isi rumah penduduk tetap (PR) tidak layak mengundi.

Encik Foo berkata selepas undian yang tidak berjaya itu, HDB dan Rangkaian Penduduk (RN) Seng Poh terus menghubungi penduduk kedua-dua blok yang tidak dapat dihubungi, serta pemilik unit yang disewakan yang tidak memberi maklum balas dalam pengundian itu.

HIP diteruskan di 27 blok yang lain supaya “ia dapat dijadikan contoh dan memberi keyakinan lebih besar kepada mereka yang masih ragu-ragu”.

“Kami mempunyai penduduk yang unitnya telah siap menjalani HIP menawar membuka rumah mereka kepada penduduk di kedua-dua blok itu untuk menunjukkan hasil kerja yang baik dan memberi mereka keyakinan lebih besar.

“Kami berjaya menghubungi beberapa penduduk yang sebelum ini tidak dapat kami (hubungi),” tambahnya.

Pada Julai 2026, satu tinjauan awal menunjukkan kedua-dua blok itu berupaya mencapai undian 75 peratus, dan HDB bersetuju mengadakan undian semula, kata Encik Foo, yang juga Menteri Negara (Tenaga Manusia merangkap Tenaga, Perdagangan dan Perusahaan).

Kerja HIP untuk Blok 34 dan 35 akan bermula pada November, dan dijangka siap menjelang akhir Januari 2027.

Menteri Pembangunan Negara, Encik Chee Hong Tat, berkata pada Januari bahawa pihak berkuasa sedang mengkaji sama ada untuk mengumpulkan blok HDB yang mempunyai lebih sedikit unit bagi tujuan pengundian HIP, supaya cukup isi rumah mengambil bahagian dalam proses pengundian.

Enam blok HDB gagal memperoleh 75 peratus undi yang diperlukan untuk menjalani HIP sepanjang 10 tahun lalu, katanya dalam satu jawapan bertulis di Parlimen.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
18,000 flat dipilih jalani peningkatan di bawah HIPMay 16, 2026 | 7:24 PM
Tandas ‘idaman’ terlaksana dengan HIPAug 7, 2024 | 12:32 PM
HDBHIPChee Hong Tattiong bahru