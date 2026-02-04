Usaha permudah tugas wakil mahkamah lindungi individu kurang upaya mental

Anggota Parlimen (AP) Cik Denise Phua (GRC Jalan Besar) bertanya sama ada pemerintah akan menyemak semula rangka kerja pentadbiran dan pelaporan untuk wakil mahkamah yang dilantik di bawah Akta Keupayaan Mental. - Foto MDDI

Menteri Negara (Pembangunan Sosial dan Keluarga), Encik Goh Pei Ming. - Foto MDDI

Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF) sedang berusaha mengurangkan beban ‘deputy’ atau wakil mahkamah dalam melaksanakan peranan mereka, kata Menteri Negara (Pembangunan Sosial dan Keluarga), Encik Goh Pei Ming.

Wakil mahkamah ialah orang yang dilantik oleh mahkamah untuk membuat keputusan bagi pihak mereka yang tidak mempunyai keupayaan mental untuk berbuat demikian di bawah Akta Keupayaan Mental (MCA).

Berucap di Parlimen pada 4 Februari, Encik Goh berkata usaha yang dilakukan buat masa ini termasuk memudahkan wakil mahkamah mengemukakan laporan mereka melalui dalam talian, dan melalui penjejak kewangan secara dalam talian.

“Pejabat Penjaga Awam (OPG) menganjurkan bengkel bulanan untuk membimbing wakil mahkamah bagi memenuhi tanggungjawab dan keperluan bagi laporan tahunan.

“Bagi wakil mahkamah yang memerlukan bantuan dengan pemfailan, OPG juga menyediakan sokongan peribadi,” kata Encik Goh.

Di bawah MCA, wakil mahkamah yang dilantik oleh mahkamah mesti mengemukakan laporan tahunan kepada OPG.

Laporan itu merupakan perlindungan penting terhadap potensi penyalahgunaan kerana ia memerlukan wakil mahkamah untuk menyatakan bagaimana mereka melaksanakan tanggungjawab di bawah perintah mahkamah.

Ia merangkumi perakaunan keputusan yang dibuat bagi pihak orang yang kurang upaya mental dan bagaimana mereka menguruskan harta dan hal ehwal individu tersebut.

Beliau berkongsi demikian semasa menjawab soalan Anggota Parlimen (AP) Cik Denise Phua (GRC Jalan Besar) tentang sama ada pemerintah akan menyemak semula rangka kerja pentadbiran dan pelaporan untuk wakil mahkamah yang dilantik di bawah MCA.

Ini, katanya, bagi memudahkan prosedur dan mengurangkan beban pematuhan, sambil mengekalkan perlindungan untuk orang yang mereka layani.

Dalam soalan tambahannya, Cik Phua bertanya sama ada pemerintah akan mempertimbangkan untuk menubuhkan kumpulan kerja bagi melihat masalah yang dihadapi oleh wakil mahkamah yang dilantik di bawah Akta Kapasiti Mental.

Beliau berkata peranan wakil mahkamah membawa beberapa beban, membangkitkan contoh bagaimana mereka dikehendaki mengemukakan laporan tahunan yang sesetengah peguam menganggapnya sukar untuk diisi.

Encik Patrick Tay (SMC Pioneer) berkata sumber yang diperlukan untuk melantik wakil mahkamah – seperti perbelanjaan beberapa ribu dolar, bersama-sama dengan masa dan usaha – menjadi masalah apabila melibatkan orang yang telah kehilangan keupayaan mental mereka.

Beliau turut bertanya sama ada terdapat had untuk membenarkan pengisytiharan berkanun dan bukannya jawatan wakil mahkamah penuh di tengah-tengah peningkatan kes demensia.

Encik Tay juga mencadangkan agar MSF bekerjasama dengan bank untuk menetapkan had untuk akses kepada dana, supaya penjaga mereka yang kurang upaya mental boleh mengakses wang mereka untuk membayar bil mudah.

Dalam jawapannya, Encik Goh mengakui maklum balas daripada Cik Phua dan menyatakan bahawa peranan wakil mahkamah adalah luas dalam skop dan boleh berbeza dengan agak meluas berdasarkan apa yang telah diputuskan oleh mahkamah.