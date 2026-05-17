Usaha sokong orang kurang upaya di Jurong dapat pekerjaan dipergiat
Shawn Huang: Lebih banyak tempat kerja permudah orang kurang upaya raih pengalaman, kemahiran bekerja bakal diadakan
May 17, 2026 | 1:53 PM
Setiausaha Parlimen Kanan (Tenaga Manusia merangkap Kewangan) yang juga Penasihat kepada GRO GRC West Coast-Jurong West (Taman Jurong), Encik Shawn Huang menyampaikan ucapannya semasa pelancaran Enabling Services Hub @ Jurong (ESH@Jurong) di Kelab Masyarakat Taman Jurong pada 16 Mei. - Foto ZAOBAO
Usaha akan dipergiat untuk membantu golongan kurang upaya mendapat pekerjaan di syarikat perindustrian di Taman Jurong, kata Setiausaha Parlimen Kanan (Tenaga Manusia merangkap Kewangan) Encik Shawn Huang.
Encik Huang, yang juga Anggota Parlimen (GRC West Coast-Jurong West) berkata usaha telah dijalankan untuk mendekati gerai-gerai di kawasan itu untuk melihat sama ada mereka dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada individu kurang upaya.
