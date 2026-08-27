Pemerintah Singapura sedang menyiapkan pakej bantuan kemanusiaan bagi menyokong usaha penyaluran bantuan di Nepal, serta menangani keperluan segera masyarakat yang terjejas, kata Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan.

Dr Balakrishnan menambah bahawa Suruhanjaya Tinggi Singapura di New Delhi, India sedang menghantar pasukan respons konsular ke Nepal untuk hulurkan bantuan tambahan di lokasi kejadian.

Dalam satu hantaran Facebook pada 27 Ogos, Dr Balakrishnan menyampaikan ucapan takziah dan menyatakan bahawa Kementerian Ehwal Luar (MFA) sedang berhubung rapat dengan pihak berkuasa Nepal dan China bagi menyediakan bantuan konsular kepada rakyat Singapura yang terjejas.

MFA juga sedang berhubung dengan waris mereka, kata Dr Balakrishanan.

“Salam takziah dan simpati saya kepada semua yang terjejas akibat banjir teruk di sepanjang sempadan Nepal-China.

“Singapura berdiri teguh bersama rakyat Nepal dan China dalam menghadapi masa yang sukar ini.

“Pemerintah Singapura sedang menyiapkan pakej bantuan kemanusiaan bagi menyokong usaha bantuan di Nepal serta menangani keperluan segera masyarakat yang terjejas,” ujar Dr Balakrishnan.

Sementara itu, beliau turut menggesa rakyat Singapura yang berada di kawasan terjejas untuk mengutamakan keselamatan dan sentiasa berwaspada.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
pekerja asing, pencipta kandungan, uss, belanja

Pencipta kandungan belanja pekerja asing ke USS sebagai tanda penghargaan

Aug 27, 2026 | 6:34 PM
Anugerah Tatler Front & Female, wanita Singapura, kesihatan awam

Dua tokoh wanita S’pura calon bagi Anugerah ‘Tatler Front & Female 2026’

Aug 27, 2026 | 2:14 PM
ikatan jiran, persahabatan jiran, kenangan jiran

Pelukan ‘terakhir’ selepas 23 tahun hidup berjiran

Aug 27, 2026 | 6:11 PM
Puteri Gunung Ledang The Musical, PGLM, Tiara Jacquelina, aisha retno, mila mohsin

Selepas 20 tahun, cinta terhadap muzikal ‘Puteri Gunung Ledang’ masih membara

Aug 27, 2026 | 3:25 PM
Penduduk melihat dari atas bumbung ketika rumah-rumah ditenggelami lumpur tebal selepas banjir kilat melanda Trishuli di daerah Nuwakot, Nepal, pada 27 Ogos. Pasukan penyelamat sedang mencari lebih 1,300 orang yang masih hilang di kawasan sempadan Nepal-Tibet, termasuk sembilan warga Singapura, selepas banjir dan tanah runtuh mengorbankan sekurang-kurangnya 165 orang serta menghanyutkan seluruh penempatan.

Sembilan warga Singapura antara lebih 1,300 hilang dalam banjir Nepal-Tibet, ragut lebih 160 nyawa

Aug 27, 2026 | 5:02 PM
skuad Singa, TourEast Travels, Muhammad Aidil Hanafiah, bola sepak, Piala Asia

Agensi pelancongan tawar peluang sokong Singa sambil tunai umrah

Aug 27, 2026 | 4:33 PM
pasangan, tiga anak

Pasangan akan terima sokongan berterusan besarkan tiga anak

Aug 23, 2026 | 9:33 PM
rakyat Singapura baharu, pasangan antarabangsa, integrasi sosial Singapura

Dari England, Jepun, pasangan pilih S’pura jadi ‘rumah’ mereka

Aug 23, 2026 | 9:30 PM
Nur Nazihah Azemi, Nur Zaahirah Azemi, Azemi Manap, Cik Suriyanti Said, madrasah al-maarif, nurul izzah azemi

Pelajar madrasah buru impian jadi pakar psikiatri susulan prestasi PSLE

Nov 25, 2025 | 8:58 PM
ACARA PELANCARAN: (Dari kiri) Ketua Eksekutif Temasek Foundation Connects, Encik Lim Hock Chuan; Setiausaha Parlimen Kanan (Kebudayaan, Masyarakat dan Belia merangkap Pengangkutan), Encik Baey Yam Keng; Presiden Halimah Yacob; Menteri Negara Kanan (Pertahanan dan Ehwal Luar) Dr Mohamad Maliki Osman; Pengarah WISE SG, Encik Johnny Leow; dan Ketua Pusat Kecemerlangan bagi Keselamatan Negara di RSIS, Dr Shashi Jayakumar, merasmikan logo 'Faithfully Asean'. - Foto WISE SG

S'pura sebagai pusat dan contoh silang agama

Dec 23, 2018 | 5:30 AM

“Ikuti perkembangan tempatan dengan teliti serta patuhi nasihat pihak berkuasa setempat,” tambah Dr Balakrishnan.

Seramai sembilan rakyat Singapura telah dilaporkan hilang mengikut kemas kini situasi rasmi yang dimuat naik di laman web Lembaga Pelancongan Nepal pada 27 Ogos.

Ini menyusuli banjir besar di Nepal pada 26 Ogos yang dipercayai tercetus apabila sebahagian besar glasier runtuh dari kawasan pergunungan Himalaya, lalu menghasilkan arus deras air, ais dan batu yang membadai kawasan di hilir tanpa amaran.

Secara berasingan, MFA telah mengeluarkan nasihat perjalanan pada 27 Ogos yang menggesa rakyat Singapura agar mengelakkan kawasan terjejas banjir di Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha, dan Chitwan.

Mereka juga perlu menjauhi sungai, tebing sungai, jambatan dan kawasan rendah.

MFA berkata mungkin terdapat gangguan kepada jalan raya, pengangkutan, komunikasi dan perkhidmatan penting di kawasan yang terjejas.

Pelancong perlu menyemak keadaan jalan raya dan cuaca tempatan sebelum memulakan perjalanan, tambahnya.

MFA berkata warga Singapura yang membuat perjalanan ke atau menetap di Nepal amat digalakkan untuk mendaftar melalui eRegister dengan kementerian itu, membeli insurans perjalanan yang menyeluruh, dan sentiasa berhubung dengan keluarga, hotel, agensi kembara, pemandu pelancong atau pengendali pelancongan tempatan mereka.

Mereka yang memerlukan bantuan konsular boleh menghubungi Suruhanjaya Tinggi Singapura di New Delhi atau Pejabat Bertugas Kementerian Ehwal Luar yang beroperasi 24 jam.

Selain itu, Palang Merah Singapura (SRC) telah berikrar untuk menyumbang sebanyak $50,000 dalam bentuk bantuan kemanusiaan.

Dalam satu kenyataan pada 27 Ogos, SRC menyatakan bahawa usaha bantuan itu merangkumi pengagihan air minuman dan bekalan kecemasan, seperti kanvas tarpaulin (kain kalis air), selimut, tikar tidur, kit pertolongan cemas, dan beg mayat.

Laporan berkaitan
Keluarga buntu terus mencari ratusan mangsa hilang selepas banjir NepalAug 27, 2026 | 3:48 PM
Runtuhan glasier dipercayai cetus banjir maut NepalAug 27, 2026 | 3:07 PM
MFANepalbanjirVivian Balakrishnan