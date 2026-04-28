Waktu operasi TEL, DTL dipendekkan untuk beri laluan ujian akhir
Apr 28, 2026 | 4:39 PM
Untuk mengurangkan kesulitan kepada penumpang, perkhidmatan bas ulang-alik akan disediakan. - Foto ST
Waktu operasi kereta api di Laluan Thomson-East Coast (TEL) akan dipendekkan mulai 22 Mei, dan Laluan Downtown (DTL) mulai 10 Julai, bagi memberi laluan kepada ujian akhir sebelum pembukaan bahagian baharu.
Fasa kelima TEL dan sambungan DTL dijadualkan dibuka pada separuh kedua 2026.
