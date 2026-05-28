Warga S’pura boleh beri pandangan mengenai dasar pendidikan
May 28, 2026 | 4:34 PM
Menteri Pendidikan, Encik Desmond Lee (empat dari kiri), akan memimpin sesi perbincangan awam pertama bagi mengumpul pandangan dan idea warga Singapura mengenai dasar pendidikan, pada 27 Jun. - Foto MOE
Satu siri perbincangan bersama warga Singapura oleh Kementerian Pendidikan (MOE) telah dimulakan pada April bagi mengumpul pandangan dan idea mengenai dasar pendidikan, dengan sesi awam pertama pimpinan Menteri Pendidikan, Encik Desmond Lee, akan diadakan pada 27 Jun.
Orang ramai boleh mendaftar untuk menghadiri sesi secara bersemuka tersebut di laman mikro Perbincangan Pendidikan atau Education Conversations kementerian berkenaan.
