Menteri Pendidikan, Encik Desmond Lee, mengedarkan risalah soalan matematik Peperiksaan Tamat Sekolah Rendah (PSLE) 2022 kepada Anggota Parlimen (AP). Langkah ini bertujuan menjelaskan reka bentuk soalan peperiksaan: sebahagian daripadanya menguji kemahiran pemikiran kritikal pelajar, manakala yang lain disusun secara terstruktur bagi membimbing mereka menyelesaikannya secara progresif. -