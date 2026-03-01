Serpihan yang dipercayai daripada pemintasan peluru berpandu dari arah Lapangan Terbang Antarabangsa Dubai kelihatan di udara dan jatuh di sekitar kawasan perumahan Mirdif di Dubai pada 1 Mac. - Foto ihsan ALUBAH MOHAMED SAID

Warga S’pura di Timur Tengah selamat meski letupan berterusan Beberapa letupan kedengaran di Doha, Abu Dhabi, Dubai pada 1 Mac.

Bunyi gegaran letupan demi letupan sepanjang malam membuat Cik Alubah Mohamed Said dan keluarganya tidak dapat tidur dengan lena.

Suasana yang menggerunkan itu dialami warga Singapura yang menetap di Dubai itu kerana kediamannya di Mirdif, terletak sekitar enam kilometer dari Lapangan Terbang Antarabangsa Dubai, yang terkesan daripada serangan tindak balas Iran ke atas negara-negara Teluk Arab.

Berikutan serangan oleh Amerika Syarikat dan Israel, Iran telah melancarkan peluru berpandu ke pangkalan tentera Amerika di rantau itu. Lapangan Terbang Antarabangsa Dubai dan Hotel Burj Al Arab mengalami kerosakan, dengan empat orang cedera.

Menurut ibu tiga anak itu, letupan tersebut telah bermula pada 28 Februari dan masih berterusan hingga ke 1 Mac.

“Sambil saya mesej awak ini, saya dapat mendengar tiga letupan kuat yang datang dari kawasan lapangan terbang,” ujar Cik Alubah, 52 tahun ketika dihubungi Berita Harian (BH) pada 1 Mac.

Beberapa letupan turut kedengaran di Doha, ibu negara Qatar, dan di Abu Dhabi, ibu negara Amiriah Arab Bersatu (UAE) termasuk di Dubai pada 1 Mac.

Namun demikian, Cik Alubah sekeluarga, yang telah menetap di sana sejak 2013, berada di dalam keadaan selamat.

“Kami dapat mendengar letupan dari semalam sehingga ke pagi ini. Ada di antara letupan itu bunyinya agak kuat sehingga terasa gegaran di pintu dan tingkap

“Apabila ia mula berlaku saya merasa sangat bimbang yang serpihannya itu akan terkena rumah kami dan menyebabkan kebakaran,” tambahnya.

Cik Alubah menjelaskan bahawa beliau telah berhubung rapat dan memberi kemas kini secara konsisten mengenai keadaannya dengan keluarganya di Singapura, termasuk dua anaknya.

“Kami juga berharap keadaan ini akan berhenti kerana ramai rakan warga Singapura kami di Dubai berhasrat untuk balik Singapura pada Hari Raya dan anak perempuan kami pula akan terbang ke Dubai untuk beraya dengan kami. Selain itu, kami juga bimbang tentang keselamatan rakan-rakan kami yang bekerja dalam penerbangan,” tambahnya.

Warga Singapura lain yang dihubungi BH turut berkongsi bahawa mereka berada dalam keadaan selamat sambil merujuk kepada beberapa pesanan amaran kecemasan melalui telefon bimbit oleh pihak berkuasa untuk mencari perlindungan di bangunan yang selamat dan yang terdekat.

Kementerian Ehwal Luar (MFA) Singapura pada 28 Februari juga berkata bahawa pada masa ini tiada laporan mengenai korban nyawa warga Singapura di Israel, Iran, dan rantau Timur Tengah yang lebih luas.

Namun, MFA turut mengulangi nasihatnya kepada rakyat Singapura agar menangguhkan semua perjalanan ke Israel, Iran, dan rantau Timur Tengah.