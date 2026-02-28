AS, Israel lancar serangan ke atas Iran; Teheran ikrar tindak balas yang dahsyat

Dua letupan kuat kedengaran di Tehran dan kepulan asap tebal kelihatan di tengah dan timur ibu negara Iran, pada pagi 28 Februari. - Foto AFP

Kepulan asap kelihatan berikutan letupan yang dilaporkan di Teheran pada 28 Februari 2026. Dua letupan kuat kedengaran di Teheran dan dua kepulan asap tebal dilihat di atas tengah dan timur ibu negara Iran. Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan telah melancarkan seranang awal ke atas Iran ketika siren dibunyikan di Baitulmakdis dan orang ramai di seluruh negara menerima amaran telefon mengenai ancaman “amat serius”. - Foto AFP

Orang ramai bersembunyi selepas letupan, setelah Israel berkata ia melancarkan serangan awal terhadap Iran, di Teheran, Iran 28 Februari 2026. - Foto REUTERS

AS, Israel lancar serangan ke atas Iran; Teheran ikrar tindak balas yang dahsyat Harapan bagi penyelesaian diplomatik terhadap pertikaian nuklear Iran semakin tipis

TEHERAN: Israel berkata ia melancarkan serangan awal terhadap Iran pada 28 Februari, mendorong Timur Tengah ke dalam konfrontasi ketenteraan yang baharu dan semakin mengurangkan harapan untuk penyelesaian diplomatik terhadap pertikaian nuklear Iran yang berpanjangan dengan Barat.

Susulan serangan itu, seorang pegawai Iran memberitahu Reuters bahawa Teheran sedang bersedia untuk bertindak balas, dengan tindakan yang dijangka dahsyat.

Presiden Amerika, Encik Donald Trump berkata negara itu telah memulakan “operasi pertempuran besar” di Iran.

“Objektif kami adalah untuk mempertahankan rakyat Amerika dengan menghapuskan ancaman yang akan berlaku daripada rejim Iran,” katanya dalam video yang dikongsi di media sosial.

Satu sumber memberitahu Reuters bahawa pemimpin Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tidak berada di Teheran dan telah dipindahkan ke lokasi yang selamat.

Serangan itu, yang berlaku selepas Israel dan Iran terlibat dalam perang udara selama 12 hari pada Jun, menyusuli amaran berulang Amerika-Israel bahawa mereka akan menyerang lagi jika Iran meneruskan program nuklear dan peluru berpandu balistiknya.

“Negara Israel melancarkan serangan pencegahan terhadap Iran untuk menghapuskan ancaman kepada Negara Israel,” kata Menteri Pertahanan, Israel Katz.

Seorang pegawai pertahanan Israel berkata operasi itu telah dirancang selama berbulan-bulan dengan penyelarasan bersama Washington, dan tarikh pelancaran diputuskan beberapa minggu yang lalu.

Bunyi letupan kedengaran di Teheran pada 28 Februari, lapor media Iran dan semboyan dibunyikan di seluruh Israel sekitar jam 8.15 pagi waktu tempatan, dalam apa yang dikatakan oleh pihak tentera sebagai amaran proaktif untuk menyediakan orang ramai menghadapi kemungkinan serangan peluru berpandu yang akan datang.

Tentera Israel mengumumkan penutupan sekolah dan tempat kerja, dengan pengecualian untuk sektor penting, dan larangan di ruang udara awam.

Israel menutup ruang udaranya kepada penerbangan awam, dan pihak berkuasa lapangan terbang meminta orang ramai untuk tidak pergi ke mana-mana lapangan terbang negara itu.

Kementerian pengangkutan Iraq juga mengumumkan ia telah menutup ruang udaranya.

Amerika dan Iran menyambung semula rundingan pada Februari dalam usaha menyelesaikan pertikaian berdekad-dekad itu melalui diplomasi dan mengelakkan ancaman konfrontasi ketenteraan yang boleh menggugat kestabilan rantau itu.

Bagaimanapun, Israel bertegas sebarang perjanjian Amerika dengan Iran mesti termasuk pembongkaran infrastruktur nuklear Teheran, bukan sekadar menghentikan proses pengayaan, dan melobi Washington untuk menyertakan sekatan ke atas program peluru berpandu Iran dalam rundingan itu.

Iran berkata ia bersedia untuk membincangkan sekatan ke atas program nuklearnya sebagai pertukaran untuk menarik balik sekatan tetapi menolak untuk mengaitkan isu itu dengan peluru berpandu.

Teheran juga berkata ia akan mempertahankan dirinya daripada sebarang serangan. Ia memberi amaran kepada negara jiran yang menempatkan tentera Amerika bahawa ia akan bertindak balas terhadap pangkalan Amerika jika Washington menyerang Iran.

Pada Jun, Amerika menyertai kempen ketenteraan Israel terhadap pemasangan nuklear Iran, dalam tindakan ketenteraan Amerika paling langsung yang pernah dilakukan terhadap Iran.

Teheran membalas dengan melancarkan peluru berpandu ke arah pangkalan udara Amerika, Al Udeid di Qatar, yang terbesar di Timur Tengah.