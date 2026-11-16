Orang ramai perlu bersedia menghadapi lalu lintas sesak dan kelewatan yang panjang di Pusat Pemeriksaan Woodlands dan Tuas dari 20 November hingga 3 Januari 2027.

Memberi amaran mengenai kesesakan itu menerusi nasihat perjalanan pada 16 November, Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA) menasihati pemandu dan pelancong supaya melalui pusat pemeriksaan darat pada waktu kurang sibuk, seperti awal pagi dan lewat malam.

Pelancong juga perlu memastikan mereka membawa pasport yang betul sebelum meninggalkan rumah dan mengemukakan kod QR yang tepat menerusi aplikasi mudah alih MyICA semasa melalui pemeriksaan imigresen, kata agensi itu.

ICA menegaskan semakin ramai pelancong mengemukakan pasport atau kod QR yang salah di kedua-dua pusat pemeriksaan.

Bilangan kes sebegini meningkat daripada 46 kes pada Julai kepada 74 kes pada September.

“Pelancong yang mengemukakan pasport atau kod QR yang salah akan dirujuk untuk pemeriksaan lanjut dan tidak akan dibenarkan meninggalkan Singapura sehingga pemeriksaan yang diperlukan selesai dijalankan serta pasport atau kod QR yang betul dikemukakan,” kata ICA.

Nasihat itu susulan lonjakan perjalanan sepanjang hujung minggu panjang Deepavali dari 6 hingga 9 November, apabila lebih dua juta pelancong melalui kedua-dua pusat pemeriksaan tersebut.

Jumlah perjalanan mencecah lebih 553,000 lintasan pada 6 November, dengan kesesakan dari Malaysia menyebabkan pemandu yang keluar dari Singapura terperangkap dalam barisan sehingga tiga jam semasa waktu sibuk.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong (lima dari kiri) dan Perdana Menteri Laos, Encik Saleumxay Kommasith (lima dari kanan) bertemu secara rasmi buat kali pertama di Sidang Kemuncak Asean ke-49 di Manila, Filipina pada 16 November.

S’pura, Laos bincang kerjasama tenaga boleh diperbaharui, tangani jenayah rentas sempadan

Nov 16, 2026 | 6:55 PM
Menteri Negara (Ehwal Dalam Negeri merangkap Ehwal Luar), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim, semasa sesi dialog dengan peserta sempena Teater Forum anjuran badan bukan pemerintah, The Whitehatters, pada 15 November. Bersama beliau ialah moderator dialog yang juga Pengarah, The Whitehatters, Cik Shahrany Hassan.

Belia saling tukar pendapat, kupas isu radikalisme melalui teater forum

Nov 15, 2026 | 9:27 PM
Lakaran artis bagi kawasan Somerset Belt selepas dibangunkan semulaa. Taman Luncur Somerset sedia ada akan dinaik taraf dengan kawasan bermain papan selaju berbumbung dan terbuka.

Somerset Belt bakal dilengkapi tempat santai belia baharu, ruang persembahan, taman luncur jelang 2028

Nov 16, 2026 | 6:25 PM
(Dari kiri) Perdana Menteri Thailand, Encik Anutin Charnvirakul; Perdana Menteri Timor-Leste, Encik Xanana Gusmao; Perdana Menteri Vietnam, Encik Le Minh Hung; Perdana Menteri China, Encik Li Qiang; Presiden Filipina, Encik Ferdinand Marcos Jr; Perdana Menteri Singapura, Encik Lawrence Wong; Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah; dan Presiden Indonesia, Encik Prabowo Subianto, bergambar di Sidang Kemuncak Asean-China ke-29 di Manila, Filipina pada 16 November.

PM Wong: Kerjasama bidang digital, AI antara Asean-China mampu buka peluang baru

Nov 16, 2026 | 3:14 PM
Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Ismail Lasim (kiri), mengesahkan beliau dan 10 Exco Kerajaan Negeri yang dibatalkan pelantikan, menarik balik surat pemakluman kepada Majlis Raja-Raja bertarikh 17 September lalu.

Umno tarik balik surat pertikai takhta Tuanku Muhriz

Nov 16, 2026 | 4:24 PM
Kasut ‘Skechers D’Lites’ ($139) menampilkan unsur fantasi ceria, tali kasut jenis reben yang boleh diikat menjadi reben besar, dengan bahagian sisi kasut dilengkapkan dengan aksesori hiasan Pucky.

Kerjasama Skechers, Pop Mart Pucky tawar kasut rona pastel dan aksesori

Nov 16, 2026 | 11:48 AM
(Dari kiri) Ketua Pengarah Jabatan Ehwal Asean Myanmar, Encik Han Win Aung; Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim; Menteri Ehwal Luar Thailand, Encik Sihasak Phuangketkeow; Perdana Menteri Timor-Leste, Encik Xanana Gusmao; Perdana Menteri Vietnam, Encik Le Minh Hung; Setiausaha Agung PBB, Encik Antonio Guterres; Presiden Filipina, Encik Ferdinand Marcos Jr; Perdana Menteri Singapura, Encik Lawrence Wong; Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah; Timbalan Perdana Menteri Kemboja, Encik Hangchuon Naron; Perdana Menteri Laos, Encik Saleumxay Kommasith; dan Menteri Ehwal Luar Indonesia, Encik Arrmanatha Nasir, bergambar di Sidang Kemuncak Asean-PBB ke-16 di Manila, Filipina, pada 16 November.

Asean kekal komited perkukuh kerjasama pelbagai hala di tengah perpecahan global

Nov 16, 2026 | 3:59 PM
Sambil menanam benih hasrat untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan lebih besar, Cik Hafizah Abu (tengah), 44 tahun, berharap empat anaknya, termasuk dua anak perempuan, Siti Afiyah Muhammad, lima tahun (kiri); dan Siti Aisyah Muhammad, tujuh tahun (kanan), tidak perlu melalui kesukaran yang pernah dilaluinya dan mendorong mereka agar rajin belajar dan mencapai kejayaan.

Ibu tunggal terpaksa ikat perut, catu susu anak 5 tahun

Nov 13, 2026 | 5:00 PM
Dr Zulfati Izazi Zulkifli, bahasa Melayu, pensyarah NUS, Universiti Nasional Singapura

Anak terima Anugerah Kecemerlangan Pengajaran di NUS

Nov 15, 2026 | 5:30 AM
Wartawan Media Sosial, Amira Syaheera Azlan, membawa anda ke 1975 Avenue & Hotel, sebuah hotel baharu yang terletak hanya seberang tambak di Johor Bahru (JB).

Staycation mewah di JB: Bermalam di ‘kabin kelas pertama’ pesawat Boeing

Nov 13, 2026 | 2:34 PM

Pelepasan menerusi kod QR dan pengecaman wajah adalah sebahagian daripada konsep pelepasan baharu ICA yang bertujuan menyediakan pelepasan imigresen yang lebih pantas dan selamat.

Menurut agensi itu, inisiatif tersebut telah meningkatkan kadar pelepasan penumpang semasa waktu sibuk sebanyak lebih 35 peratus. 

Ini bersamaan dengan tambahan 7,600 pelancong yang dapat dilepaskan setiap jam berbanding paras sebelum Covid-19 pada 2019.

Pelancong perlu memastikan pasport mereka masih sah sekurang-kurangnya enam bulan sebelum perjalanan. 

Semua pelawat jangka pendek, termasuk mereka yang memegang kelulusan prinsip (in-principle approval) bagi pas jangka panjang, perlu menghantar Kad Ketibaan Singapura (SGAC) mereka berserta deklarasi kesihatan menerusi aplikasi MyICA dalam tempoh tiga hari sebelum tiba di Singapura.

Pelancong perlu memastikan aplikasi mereka dikemas kini kepada versi terkini bagi mengakses SGAC yang dipertingkatkan, yang mula dilancarkan pada 30 September.

Penduduk tetap (PR) Singapura yang telah memperbaharui pasport mereka perlu mengemas kini butiran dalam permit kemasukan semula menerusi aplikasi MyICA.

Pemegang pas jangka panjang yang mempunyai perubahan pada butiran pasport perlu memaklumkan ICA atau Kementerian Tenaga Manusia (MOM) sebelum memasuki semula Singapura.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
ICA nafi laporan media M’sia tentang gangguan bekalan elektrik di Pusat Pemeriksaan WoodlandsNov 5, 2026 | 3:58 PM
ICA guna AI permudah permohonan dokumen imigresenMay 8, 2026 | 4:12 PM
WOODLANDS CHECKPOINT; TUAS CHECKPOINT; POWER OUTAGEICAMOMpasportcuti sekolah