WP saran subsidi gaji sokong pengambilan graduan baharu dalam perantisan di sebalik kebimbangan AI
Apr 30, 2026 | 8:32 PM
Ketua WP Encik Pritam Singh meminta perlindungan yang lebih baik untuk semua pekerja, memandangkan kebimbangan terhadap potensi perpindahan dalam ekonomi global yang tidak menentu. - Foto fail
Parti Pekerja (WP) mencadangkan subsidi gaji sementara untuk firma mengambil graduan baru bagi perantisan, kerana bimbang bilangan peranan peringkat kemasukan profesional akan dihadkan dalam usaha untuk menerima pakai AI.
Dalam mesej Hari Pekerja yang diterbitkan dalam talian pada 30 April, ketua WP, Encik Pritam Singh berkata percambahan pesat kecerdasan buatan generatif dan agen akan memainkan peranan yang semakin besar di tempat kerja.
