Jawatankuasa Eksekutif Pusat (CEC) Parti Pekerja (WP) akan mengambil langkah lanjut berkenaan permintaan untuk mengadakan persidangan khas anggota kader. - Foto fail

WP terima permintaan anjur sidang khas anggota kader Kenyataan dibuat jelang perbincangan di Parlimen pada Jan berhubung respons terhadap sabitan Pritam

Parti Pekerja (WP), dalam satu kenyataan pada 28 Disember, mengesahkan bahawa ia telah menerima permintaan oleh anggota kadernya untuk mengadakan satu persidangan khas.

“Parti Pekerja mengesahkan bahawa permintaan telah dibuat untuk Persidangan Khas Anggota Kader, dan Pengerusi Parti, Cik Sylvia Lim, telah akur menerima permintaan ini kepada anggota kader tersebut.

“Jawatankuasa Eksekutif Pusat (CEC) Parti Pekerja akan mengambil langkah lanjut tersebut selaras dengan Perlembagaan Parti,” kata WP susulan pertanyaan media pada 27 Disember malam.

WP kini mempunyai 19 anggota CEC, termasuk 10 Anggota Parlimen (AP) dan dua AP Tanpa Kawasan Undi (NCMP).

Anggota kader ialah anggota parti yang dipilih khas dan memegang kuasa seperti bertindak sebagai pengundi untuk jawatan kepimpinan di CEC.

Mereka juga memastikan kesetiaan parti dipatuhi, membimbing dasar dan mengekalkan kestabilan – tidak seperti anggota biasa yang tidak mempunyai hak untuk mengundi jawatan CEC.

Menurut Perkara 14(2) di bawah Perlembagaan WP, pengerusi CEC, atau 10 peratus anggota kader atau sekurang-kurangnya 20 anggota kader parti (yang mana lebih tinggi), boleh pada bila-bila masa memanggil persidangan khas anggota tersebut untuk tujuan tertentu yang akan dinyatakan.

Anggaran lepas mengenai bilangan kader WP telah dilaporkan sekitar 100 orang.

Tidak jelas sama ada permintaan itu dikemukakan oleh bilangan anggota kader yang mencukupi.

Persidangan khas ini berasingan daripada Persidangan Anggota Kader yang biasa diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun, yang mana CEC biasanya dipilih.

Perlembagaan WP juga menyatakan bahawa sekiranya persidangan dipanggil, Setiausaha Agung parti akan menghantar notis kepada semua anggota kader sebulan sebelum hari yang ditetapkan untuk persidangan tersebut.

Ini bagi memaklumkan mereka tentang tarikh, masa dan tempat yang ditetapkan untuk mesyuarat itu.

Setiausaha Agung parti juga akan memaklumkan mereka tentang agenda dan resolusi yang dibentangkan untuk perbincangan apabila boleh.

Kenyataan WP pada 28 Disember itu dibuat menjelang perbincangan di Parlimen pada Januari mengenai respons yang sesuai terhadap sabitan Setiausaha Agung WP, Encik Pritam Singh, kerana berbohong kepada jawatankuasa Parlimen.

Ketua Dewan, Cik Indranee Rajah, juga telah berkata bahawa sabitan Encik Pritam mempunyai implikasi terhadap pemimpin parti Cik Sylvia Lim dan Encik Faisal Manap.